Eurovision 2023, un altro disco d’oro per “Tattoo” di Loreen

Raccoglie un altro riconoscimento “Tattoo” di Loreen. Il singolo della cantante svedese, trionfatrice all’Eurovision 2023, infatti, conquista il disco d’oro in Spagna, dove ha superato la soglia fatidica delle 60.000 copie.

Un dato di rilievo se si considera che è stato ottenuto unendo streaming e vendite e che il brano in Spagna – dove da tempo la classifica è dominata da produzioni latine, in gran parte di reggaeton, – la canzone si è fermata appena in posizione 22, la terza più bassa fra quelle dei Paesi in gara censiti dalle charts ufficiali, dopo l’Italia, dove la canzone si è attestata in posizione 24 e l’Ucraina (26).

Si tratta del terzo riconoscimento stagionale per la cantante svedese di origine berbera, dopo il disco d’oro vinto in Grecia per lo streaming ed il disco di platino conquistato in Polonia. Abbastanza singolare –ma anche significativo – il fatto che nonostante il primo posto, in Svezia non sia ancora riuscita a conquistare alcuna certificazione.

Come abbiamo già visto, oltre a Loreen, soltanto Marco Mengoni, Alessandra Mele e Blanka in questa edizione sono riusciti a conquistare una certificazione dopo l’Eurovision 2023, a testimonianza di una annata non proprio fortunatissima sul fronte delle vendite.

Degli altri artisti, gli unici che sembrano in grado di poter raggiungere una certificazione sono Käärjä, il cui hype per il brano “Cha Cha Cha” però sembra già finito nonostante un discreto appeal anche radiofonico e Noa Kirel, che in patria è apprezzatissima e continua a galleggiare nelle zone altissime della chart israeliana.

Il forte rischio, con il probabile depotenziamento delle giurie, è che il livello scenda ancora torni indietro di 20 anni, quando pochissime canzoni eurovisive facevano risultato nelle charts.