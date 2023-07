“Due vite” di Marco Mengoni raggiunge il quarto disco di platino

Si allunga la lista di Marco Mengoni sul fronte delle certificazioni. Proprio in questi giorni è infatti arrivata quella relativa al quarto platino per “Due vite”, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 e quarta classificata all’Eurovision 2023. Una certificazione che gli vale il raggiungimento delle 400.000 copie e piazza il brano al terzo posto assoluto fra quelli più premiati dell’artista viterbese.

Quanto a dischi di platino raggiunge infatti “L’essenziale”, brano che vinse Sanremo 2013 e fu settimo all’Eurovision 2013, ma si piazza davanti ad esso per via del disco d’oro vinto in Svizzera, che gli vale altre 10.000 copie.

Mengoni, vale ricordarlo è uno dei soli quattro artisti dell’Eurovision 2023 ad aver raggiunto certificazioni: gli altri sono Loreen, Alessandra Mele e Blanka.

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Materia (Terra) (2021) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni