Eurovision 2023, “Tattoo” di Loreen non si ferma: certificazione anche nel Regno Unito

Si allunga la lista delle certificazioni per “Tattoo”, il brano con cui Loreen ha vinto l’Eurovision Song Contest 2023, riportando il trofeo in Svezia. La canzone è infatti arrivata al disco d’argento nel Regno Unito. Risultato sempre molto ragguardevole, sia perchè il mercato britannico è molto difficile per un artista non anglofono madrelingua, sia perchè il disco d’argento corrisponde a 200.000 copie, che per fare un paragone con l’Italia, è il doppio di quanto serve da noi per avere il platino.

Si tratta del quarto riconoscimento stagionale per la cantante svedese di origine berbera, dopo il disco d’oro vinto in Grecia per lo streaming, quello recentissimo vinto in Spagna per le vendite e il disco di platino conquistato in Polonia. Abbastanza singolare –ma anche significativo – il fatto che nonostante il primo posto, in Svezia non sia ancora riuscita a conquistare alcuna certificazione.

Il brano, con quelle del Regno Unito, ha già largamente superato i 2,5 milioni fra copie vendute e streaming e nonostante molte meno certificazioni di “Euphoria”, si avvia comunque ad andare in archivio con un un buon successo commerciale. La canzone fra l’altro è tuttora in Top 10 sia nella chart europea degli ascolti che in quella dei download, anche se in fase discendente.

Tutti i premiati dell’Eurovision 2023

Continuano ad essere soltanto quattro gli artisti dell’Eurovision 2023 ad aver vinto una certificazione al termine dell’edizione. Oltre alla trionfatrice, anche Marco Megoni, quarto a Liverpool, la cui “Due vite” è stata disco d’oro in Svizzera ed ha appena raggiunto il quadruplo platino da noi; Alessandra Mele, disco di platino in Norvegia con “Queen of kings” dopo quello d’oro in Polonia e la polacca Blanka, lanciatissima dopo il disco di platino in patria per “Solo”.

Degli altri artisti, gli unici che sembrano in grado di poter raggiungere una certificazione sono Käärjä, il cui hype per il brano “Cha Cha Cha” però sembra già finito nonostante un discreto appeal anche radiofonico e Noa Kirel, che però in patria – dove è fortissima – è già uscita con un nuovo singolo coincidente col Tel Aviv Pride.