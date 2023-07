L’Eurovision 2024 si terrà a Malmö dal 7 all’11 maggio

È ufficiale, sarà Malmö la città ospitante dell’Eurovision 2023. L’evento si svolgerà nelle serate di martedì 7 e giovedì 9 maggio per quanto riguarda le semifinali, mentre la finale avrà luogo sabato 11 maggio.

Esattamente undici anni dopo l’edizione del 2013, che ebbe luogo alla Malmö Arena, si torna dunque nella stessa location che consegnò il microfono di cristallo a Emmelie De Forest. Esattamente come undici anni fa, tra l’altro, a portare l’Eurovision in Svezia è stata Loreen, trionfatrice sia dell’edizione 2012 del concorso a Baku con “Euphoria” che dell’ultima a Liverpool con “Tattoo”.

Per il quinto anno di fila la città ospitante dell’Eurovision Song Contest non sarà la capitale del paese ospitante. La striscia è iniziata nel 2019, con Tel Aviv, per poi proseguire nel 2021 con Rotterdam, nel 2022 con Torino e nel 2023 con Liverpool.

Adesso dunque toccherà nuovamente a Malmö e, per la serie “corsi e ricorsi storici”, dieci anni fa Marco Mengoni, portacolori italiano anche nel 2023 a Liverpool, nella stessa location scelta per la prossima edizione conquistò il settimo posto al suo primo Eurovision con “L’essenziale”.

Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato:

L’EBU è entusiasta che Malmö sia stata selezionata come Città Organizzatrice dell’Eurovision Song Contest 2024. Malmö occupa un posto speciale nella storia del Contest, avendo già ospitato con successo l’evento nel 1992 e poi nel 2013, dopo la vittoria di Loreen. Siamo entusiasti di tornare in questa città vivace e dinamica, che ha dimostrato di avere le strutture e l’infrastruttura perfette per ospitare il più grande evento musicale dal vivo al mondo. L’impegno di Malmö per la diversità, l’inclusività e l’innovazione si allinea perfettamente allo spirito della competizione. Inoltre, le sue dimensioni compatte e l’efficiente infrastruttura dei trasporti permetteranno a tutti coloro che parteciperanno al Contest, inclusi le delegazioni, i media e i fan, di spostarsi facilmente nella città. Il suo impegno per la sostenibilità e le iniziative ecologiche si allinea anche perfettamente ai nostri valori, rendendola una Città Organizzatrice ideale per il 68° Eurovision Song Contest. La candidatura di Malmö ha dimostrato una grande passione per l’Eurovision Song Contest e ho piena fiducia nella loro capacità di creare un’esperienza indimenticabile che unirà fan, artisti e spettatori di tutto il mondo. Insieme al Broadcaster Organizzatore SVT, creeremo una straordinaria celebrazione della musica, dell’unità e della diversità che affascinerà il mondo nel maggio dell’anno prossimo.

Ebba Adielsson, produttrice esecutiva per la televisione di stato svedese SVT, ha dunque aggiunto:

Dopo aver valutato tutte le opzioni a disposizione, abbiamo effettuato una valutazione complessiva per prendere in considerazione tutti i fattori coinvolti nell’organizzazione di questo grande evento. Malmö è stata infine scelta perché risponde a tutti i criteri richiesti e offre una sede con ottime strutture, nonché una città in cui tutti coloro che partecipano all’Eurovision Song Contest possono spostarsi facilmente. Malmö si impegna inoltre a offrire a coloro che visitano e vivono nella città la possibilità di partecipare alle festività.

La macchina organizzativa dell’Eurovision Song Contest 2024 si mette dunque in moto e ora sapete dove e quando prenotare volo e albergo.