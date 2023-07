Junior Eurovision 2023 su Rai 2, l’Italia ci sarà. Mario Acampa al commento

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 si è parlato anche di Junior Eurovision Song Contest. L’Italia sarà in gara anche quest’anno: dopo la scorsa edizione a Yerevan, andata in onda sulla rete ammiraglia Rai 1, lo JESC 2023 in diretta da Nizza il 26 novembre andrà in onda su Rai 2. Arriva dunque la retrocessione sul secondo canale, così come successo per le semifinali dell’ESC, anche per il concorso dedicato ai giovanissimi.

Al commento dello Junior Eurovision 2023 ci sarà ancora una volta Mario Acampa, ormai storica voce dello Junior Eurovision, confermatissimo al timone dell’evento insieme a una conduttrice da individuare (si legge così nella nota stampa diramata dalla Rai). Esattamente come accade da anni la conduzione per l’Italia sarà in studio a Torino, sede di Rai Kids, nel quale sarà realizzata anche un’introduzione prima del collegamento in Eurovisione.

Per quanto riguarda il nome del nostro portacolori e la canzone che porterà in gara a Nizza, l’annuncio arriverà a settembre. A dispetto delle indiscrezioni, lanciate da alcune testate del settore, la scelta sarà slegata dal concorso “The Voice Kids”, che andrà in onda su Rai 1 dal 24 novembre al 22 dicembre. Probabilmente ci sarà ancora una volta l’Antoniano di Bologna dietro la scelta del giovane artista che rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision 2023.

Lo scorso anno, a Yerevan, a rappresentarci fu Chanel Dilecta con il brano “Bla bla bla”. A commentare l’evento, in diretta su Rai 1, furono Mario Acampa e Francesca Fialdini con la partecipazione di ospiti del calibro di Rosanna Vaudetti e Gigliola Cinquetti. Il conduttore torinese, classe 1987, che torna ancora una volta al commento, è reduce dal successo del programma “Italian Green”, giunto alla seconda edizione, condotto insieme a Noemi David, Riccardo Cresci e Marco Martinelli.

Mario Acampa è ormai un volto consolidato di Rai Kids che però dallo scorso anno ha iniziato a fare capolino anche sulla rete generalista come inviato di programmi quali “Storie Italiane”, “La vita in diretta”. La sua impeccabile partecipazione all’Eurovision 2022 nella veste di conduttore di conferenze stampa, turquoise carpet e allocation draw gli ha permesso di fare il salto tra il pubblico adulto del canale generalista.