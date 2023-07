Sanremo 2024: il 20 dicembre la gara dei Giovani. L’ipotesi sulle date del Festival

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, andata in scena questa mattina al centro di produzione Rai di Napoli, è arrivato un primo annuncio sul Festival di Sanremo 2024. Mercoledì 20 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 Sanremo Giovani, la serata condotta dal direttore artistico Amadeus e dedicata appunto ai giovani, di cui 3 accederanno alla kermesse nel mese di febbraio 2024 al Teatro Ariston di Sanremo.

In questa serata, che storicamente fa da preludio al Festival della Canzone Italiana, Amadeus potrà anche dare maggiori informazioni sulla prossima edizione del Festival. Negli ultimi anni, per esempio, il conduttore ha intervallato le esibizioni dei giovani in gara con la presentazione dei titoli dei brani in gara, annunciati direttamente dagli artisti sul palco del Casinò di Sanremo.

I giovani in gara saranno ancora una volta 12, dei quali 8 selezionati attraverso la consueta modalità delle case discografiche e 4 attraverso Area Sanremo.

Le date del Festival di Sanremo 2024

Nelle ultime ore stanno trapelando, secondo alcune testate e realtà del settore, le date del Festival di Sanremo, che dovrebbe andare in scena al Teatro Ariston dal 6 al 10 dicembre 2024. Queste date, tuttavia, non sono state annunciate ufficialmente in conferenza stampa ma si basano su una supposizione basata sulla messa in onda di Affari Tuoi, altro programma condotto da Amadeus e che, da palinsesto andrà in onda fino al 5 febbraio.

Il direttore distribuzione Stefano Coletta, annunciando il palinsesto, ha detto che il “gioco dei pacchi” andrà in onda fino al Festival di Sanremo, scatenando dunque una valanga di tweet ripresi poi da molte testate. Nel momento in cui vi scriviamo, però, non è stato fatto alcun annuncio ufficiale né da parte della Rai né da parte di Amadeus.

È stato anzi comunicato dall’amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore dell’Ufficio Stampa Rai Fabrizio Casinelli, per rispondere alla domanda di un collega, che la convenzione tra Rai e il Comune di Sanremo è ancora in fase di definizione e in tale sede si decideranno tutti i dettagli, compresa la tanto discussa collocazione della sala stampa.