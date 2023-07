Sanremo 2024 sarà dal 6 al 10 febbraio. Le anticipazioni sul regolamento

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, ha annunciato al TG1 le prime novità sulla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Arriva la conferma ufficiale sulle date: la kermesse si terrà dal 6 al 10 febbraio (come abbiamo anticipato nel corso della presentazione dei palinsesti). Tra le novità, a differenza delle passate edizioni, nella prima serata si esibiranno tutti e 26 gli artisti in gara.

La suddivisione nei due gruppi avverrà nel corso delle serate di mercoledì e giovedì, e qui arriva la seconda novità: saranno gli artisti stessi ad annunciare i colleghi impegnati nel corso della serata. Gli artisti in gara saranno gli stessi co-conduttori del Festival, nello specifico in sala stampa avverrà il sorteggio per le presentazioni e si deciderà chi presenterà chi nel corso delle due serate. In sintesi chi canta il mercoledì presenterà gli artisti in gara il giovedì e viceversa.

Il venerdì sarà, ancora una volta, dedicato a cover e duetti: gli artisti potranno portare qualsiasi brano, in italiano o in inglese, in duetto con un altro artista a scelta o anche da soli, pubblicato in qualsiasi data fino al 31 dicembre 2023. Gli artisti saranno liberi di scegliere anche un brano del proprio repertorio, così come accaduto anche lo scorso anno. Per quanto riguarda la serata finale, invece, come l’anno scorso la finalissima sarà tra cinque artisti.

Dulcis in fundo, una importante novità riguarda il sistema di voto. A votare saranno sempre tre componenti ma, a differenza dello scorso anno, alla giuria della sala stampa e al televoto si sommerà la giuria delle radio, della quale faranno parte tutti gli accreditati (cioè i presenti in sala stampa) per conto di network radiofonici e di stazioni radio nazionali o anche locali. Questa giuria delle radio sostituirà la tanto discussa giuria demoscopica.

Il regolamento completo di Sanremo 2024 sarà pubblicato nella giornata di domani, bisogna dunque attendere ancora per avere tutti i dettagli e anche la certezza del legame tra il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest.