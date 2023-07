Eurovision 2024: fuoco e fiamme tra Cipro e Grecia sulla selezione nazionale

Cominciano ad arrivare cose interessanti in quest’estate di Eurovision, nella quale si sa già che Malmö ospiterà l’edizione 2024.

In particolare, le notizie importanti arrivano dal combinato disposto Cipro-Grecia, perché c’è una vera e propria lotta tra emittenti che vede coinvolte da una parte la CyBC, dall’altra l’ERT, le rispettive tv di Stato.

Eurovision 2024: Cipro e Grecia, litigio e scenari

Come riportato da Politis, il problema riguarda il fatto che la CyBC vuole organizzare la propria selezione nazionale per l’Eurovision 2024 attraverso “Fame Story”, uno show per il quale è attiva la cooperazione con Star Channel, facente parte del gruppo Nea Tileorasi del magnate Giannis Vardinogiannis.

Questa situazione ha provocato le ire dell’ERT, la quale non ha perso tempo a contattare direttamente l’EBU, chiedendo conto del fatto se la propria controparte cipriota sia autorizzata o meno a organizzare la propria selezione in territorio greco.

Il nodo della questione è il fatto che lo show verrà messo in piedi nello spazio territoriale della Grecia, e non in quello di Cipro, fatto che secondo l’ERT va contro le regole dell’Eurovision. La minaccia dell’ERT è addirittura quella di abbandonare l’EBU se la situazione di Cipro resterà immutata. Risulta inoltre che proprio l’EBU abbia mandato una lettera con cui si chiede conto alla CyBC della situazione.

Va ricordato che, qualora il reclamo della Grecia fosse accolto, a Cipro non rimarrebbe altra scelta che cambiare i piani in corso, dato che l’alternativa sarebbe un’esclusione dall’Eurovision 2024.

Eurovision 2024: il passato di situazioni particolari

Si tratta di una situazione realmente inedita a livello di relazioni tra Grecia e Cipro, normalmente molto cordiali anche in ragione del fatto che le due culture sono enormemente simili.

Non sarebbe comunque la prima volta di una collaborazione pubblico-privato all’interno delle selezioni Eurovision: è capitato più volte in Ucraina con UA:PBC e STB, ma anche in Germania con NDR e ProSieben.

La stessa Grecia ha organizzato la propria selezione insieme con il canale privato MAD tv nel 2013, selezionando i Koza Mostra, poi sesti a Copenaghen ed anche nel 2014 e 2015. Si ricordano anche i casi di Andorra 2004 (con RTVA e la catalana TV3 protagoniste, in questo caso però due tv pubbliche). Poi c’è quello del tutto particolare e fuori dagli schemi di San Marino 2018 con la selezione 1in360 che ha avuto fine a Bratislava, in Slovacchia, un Paese che all’Eurovision non partecipa più ormai dal 2012.

Nel 2023 i colori di Cipro sono stati difesi da Andrew Lambrou, che ha portato la sua “Break a broken heart” al dodicesimo posto con 126 punti, di cui 68 dalle giurie e 58 dal televoto.