Eurovision 2024, il Portogallo conferma partecipazione e Festival da Canção

Format che funziona non si cambia. Soprattutto in vista della grande celebrazione dei sessant’anni. Il Portogallo – e quindi RTP – conferma la presenza all’Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malmö in Svezia il 7, 9 e 11 maggio prossimi. Confermato anche il Festival da Canção che appunto marcherà i 60 anni dalla prima partecipazione del Paese in concorso, quella datata 1964 con Antonio Calvario e la sua “Oração”.

Le partecipazioni sono però in tutto sin qui 54, in quanto il Paese ha saltato cinque partecipazioni (nel 1970 in protesta contro il mancato barrage dell’anno prima che aveva consegnato quattro vincitrici, nel 2000 per via del regolamento che escludeva le peggiori classificate dell’anno prima, nel 2002 per sua scelta, aprendo la strada alla vittoria della Lettonia, ripescata al suo posto; nel 2013 e 2016 per motivi economici).

Festival da Canção 2024

Il Festival da Canção 2024 sarà articolato come di consueto in due semifinali e una finale fra Febbraio e Marzo, con 20 artisti in gara, divisi in 10 per semifinale. Come l’anno scorso saranno 12 i posti in finale, 6 per sera.

I 20 artisti saranno selezionati ancora una volta in doppia modalità: 14 compositori saranno invitati da RTP a presentare una canzone che poi saranno liberi di affidare a chi vorranno, compresi loro stessi. Gli altri 6 usciranno da una open call: proprio in questo modo è stata selezionata nell’ultima edizione la portoghese Mimicat, che ha chiuso 23. con “Ai coração“, ma conquistando tutti per la sua interpretazione.

La partecipazione alla open call è per i portoghesi o residenti in patria e per i portoghesi residenti all’estero. RTP fa sapere che i compositori interessati a partecipare al concorso possono inviare le loro canzoni a RTP scrivendo a festivaldacancao@rtp.pt fino al 15 ottobre 2023.

Come di consueto, il vincitore che staccherà il biglietto per la Svezia sarà determinato per metà dal voto delle giurie regionali e per metà dal televoto.

Una sola vittoria

Il Portogallo ha sin qui centrato una sola storica vittoria nel 2017, con “Amar pelos dois” di Salvador Sobral, trionfatore a Kyiv, con RTP che ha poi ospitato la rassegna alla Altice Arena di Lisbona nel 2018.

Al di fuori di questo exploit il cammino portoghese all’Eurovision è composto più di bassi che di alti: un solo altro piazzamento in top 10 negli anni 2000 (il nono posto di Maro a Torino), otto mancate qualificazioni (due blocchi da quattro), l’ultimo posto dell’edizione casalinga. Prima di Sobral, il miglior risultato era il sesto di posto di Lucia Moniz nel 1996 con l’inno al multiculturalismo “O meu coração não tem cor”.