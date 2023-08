Junior Eurovision 2023: Yulan Law rappresenterà Malta

Sarà Yulan Law a rappresentare Malta allo Junior Eurovision 2023, che si terrà a Nizza il prossimo 26 novembre. La giovane artista si è imposta durante uno show televisivo che l’ha vista avere la meglio sugli altri concorrenti che sognavano di staccare un biglietto per la Francia. A sancire la vittoria di Yulan Law è stato il mix di giurie e televoto che hanno avuto un peso rispettivamente dell’80% e del 20%.

La finale nazionale ha eletto solamente l’artista che rappresenterà l’isola del Mediterraneo a Nizza mentre sulla canzone ci sarà da aspettare: una selezione interna determinerà, infatti, il brano con cui Yulan Law difenderà i colori maltesi allo Junior Eurovision 2023. Da questo momento autori e compositori potranno sottoporre i propri brani alla PBS, l’emittente nazionale maltese, che il 15 settembre annuncerà la canzone vincitrice.

La giovane artista aveva partecipato già tre volte alla selezione per lo Junior Eurovision Song Contest, ma è stata con la sua partecipazione a Malta’s Got Talent che si è fatta veramente conoscere al pubblico.

Queste le prime parole dopo l’annuncio della sua vittoria:

Finalmente riesco a sedermi e prendermi un momento per ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto. L’impegno che ci ho messo e ogni singolo voto hanno contribuito a questa vittoria. Ho lavorato per anni sognando questo giorno e nessuna parola può descrivere la felicità che sto provando in questo momento. Prometto che lavorerò sodo da ora a novembre per rappresentare Malta in Francia. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e congratulazioni a tutti i concorrenti. Senza dubbio i giudici hanno avuto un lavoro difficile da svolgere.