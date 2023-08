Eurovision 2023, record per “Cha Cha Cha” di Käärijä. Altro premio per Loreen

Soddisfazione per Käärijä, il giovane artista finlandese arrivato al secondo posto dell‘Eurovision Song Contest 2023 con il brano “Cha Cha Cha”. Non solo la gioia di aver riportato la Finlandia sul podio, risultato che comunque mancava dal 2006 ovvero dalla vittoria dei Lordi con “Hard Rock Hallelujah”.

La canzone ha infatti raggiunto i 100.000 ascolti su Spotify, risultando il brano finlandese più ascoltato di sempre – in assoluto, non soltanto fra quelli dell’Eurovision Song Contest – e prima canzone in lingua finlandese a raggiungere questo traguardo. Fra l’altro il traguardo è arrivato proprio superando il recente remix che ne ha fatto il dj e producer norvegese Alan Walker.

Un risultato ancora più grande se si considera il fatto che la canzone- benchè di ottimo successo in tutta Europa – non è riuscita a centrare la certificazione nemmeno in patria, dove è pure è stata in testa alla classifica nazionale sino alla scorsa settimana.

Con 526 punti complessivi in finale, “Cha Cha Cha” ha fatto segnare il miglior risultato assoluto in termini di punti della storia finlandese, scavalcando “Dark side” dei Blind Channel del 2021 (301) ed è probabilmente destinato a rimanervi per lungo tempo. Il record di vendite resta però appannaggio dei Lordi, la cui vittoria spinse non solo il singolo (circa 300.000 copie) ma anche l’album “The Arockalypse”, che arrivò a sfiorare il milione di copie.

Si tratta inoltre del miglior risultato in termini assoluti per un brano in lingua finlandese nella storia del concorso, difficilmente eguagliabile in tempi brevi visto che le altre canzoni nella lingua nazionale sono quasi tutte andate piuttosto male: per ritrovare un brano eurovisivo in finlandese di ottimo successo nazionale e ricordato a livello internazionale dobbiamo tornare indietro al 1977, con l’iconica “Lapponia” di Monica Aspelund, decima sul palco di Wembley e oggi ricordata come uno dei simboli dello schlager finlandese.

Corsa inarrestabile per Loreen

Nel frattempo, prosegue la marcia di “Tattoo” di Loreen, la canzone vincitrice dell’Eurovision 2023 e unica a resistere nelle classifiche internazionali. Oltre ad essere infatti tuttora nella Top 10 sia degli airplays che dei downloads continentali, il brano continua a raccogliere certificazioni in giro per l’Europa.

L’ultima arriva dalla Francia, mercato ragguardevole sul fronte delle vendite: disco d’oro per Loreen, pari a 100.000 copie vendute (senza gli streaming). Si aggiunge a quelli vinti in Portogallo, Spagna, Svizzera e Belgio, ai dischi di platino in Grecia, e Polonia ed al disco d’argento da 250.000 copie nel Regno Unito, oltre alla Top 10 raggiunta su Shazam.