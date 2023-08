Eurovision 2024: Belgio e Lituania saranno in gara

Manca ancora molto all’Eurovision 2024, che si svolgerà a Malmö dal 7 all’11 maggio, ma piano piano va sempre più a delinearsi la lineup dei paesi in gara. Gli ultimi in ordine di tempo a confermare la loro partecipazione sono stati il Belgio e la Lituania.

Belgio

Per il Belgio, dopo l’edizione 2023 con Gustaph e la sua “Because of you”, in rappresentanza della tv fiamminga VRT, la palla passa alla tv francofona RTBF per mantenere attiva l’alternanza tra le due tv di stato belghe.

A differenza della passata edizione, in cui la scelta fu affidata al concorso Eurosong, si torna a una selezione interna dalla quale sarà decretato il nome dell’artista che rappresenterà il Paese a Malmö. Maggiori informazioni arriveranno prossimamente da parte della RTBF.

L’ultima partecipazione all’Eurovision della RTBF è stata nel 2022 – a Torino – e il rappresentante scelto fu Jeremie Makiese con “Miss you”, che chiuse al diciannovesimo posto con 64 punti.

Lituania

Anche LRT, la tv pubblica lituana, ha confermato la partecipazione alla prossima edizione dell’Eurovision. Nel momento in cui scriviamo non si conoscono ulteriori dettagli, per cui non possiamo ancora dirvi se la televisione si affiderà di nuovo alla selezione Pabandom iš naujo! per decretare il nome dell’artista che raccoglierà il testimone di Monika Linkyte e porterà dunque la bandiera lituana a Malmö.

Va però detto che LRT si affida a un concorso di selezione per il proprio portacolori dal 1999, dunque possiamo ipotizzare che anche quest’anno la TV di stato possa agire nello stesso modo, al momento però si tratta solo di supposizioni.

L’ultima artista a rappresentare la Lituania all’Eurovision è stata, per l’appunto, Monika Linkyte che, al suo secondo ESC (con il brano “Stay”), ha chiuso sul palco della Liverpool Arena all’undicesimo posto con 127 punti.