Eurovision 2024: Malta conferma la partecipazione e cambia il regolamento della selezione

Giorno dopo giorno aumenta sempre più il numero degli Stati che confermano la propria partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà il 7, 9 e 11 maggio del prossimo anno: questa volta tocca a Malta che apporta anche numerose modifiche al Malta Eurovision Song Contest (MESC), la selezione nazionale.

Malta rappresenta uno Stato storico per l’Eurovision Song Contest considerando la sua presenza ininterrotta dal 1991 con due secondi posti nel 2002 con Ira Losco e nel 2005 con Chiara. Da due edizioni, però, non riesce a qualificarsi alla finalissima: l’anno scorso i The Busker con “Dance (Our Own Party)” hanno raggiunto solamente il 15. posto in semifinale avendo ottenuto 3 punti. L’edizione 2024 del Malta Eurovision Song Contest avrà, quindi, il compito di riportare l’isola del mediterraneo perlomeno in finale.

Malta Eurovision Song Contest 2024

Malta, quindi, continua con il MESC, la stessa selezione dell’anno scorso dopo tre anni di X Factor Malta. Come anticipato, però, ci saranno numerose novità: di queste, la più importante sicuramente riguarda la finale in quanto gli artisti in gara non si esibiranno dal vivo, ma verrà mandata in onda una versione del brano registrata live-on-tape nel dicembre 2023.

In quel momento, a fine dell’anno, ci saranno tre riprese con sessanta minuti disponibili per ottenere la performance migliore. Non è stata resa nota la motivazione di questo cambiamento da parte di PBS, la TV che organizza la selezione, ma forse la ragione va ricercata nel tentativo di ottenere una buona qualità del suono e non sfigurare in diretta.

Questi gli altri punti principali del regolamento del MESC 2024:

Le iscrizioni partiranno il 28 agosto 2023 e si chiuderanno il 30 settembre 2023

La semifinale sarà estesa con inizio possibile già da ottobre

La finale prevede 12 finalisti e il vincitore sarà deciso da una combinazione tra giuria e pubblico

Oltre al live-on-tape del brano, in finale sarà presente anche un video musicale che ciascuno degli artisti dovrà realizzare grazie al compenso di 5mila euro fornito da PBS.

Vedremo, quindi, se questi cambiamenti porteranno all’isola del mediterraneo i risultati sperati al prossimo Eurovision Song Contest di Malmö.