Eurovision 2024: Cipro ha deciso: sarà scelta interna

Sembra quasi una telenovela ormai, ma Cipro ha cambiato nuovamente le carte in tavola e per l’Eurovision 2024 selezionerà il proprio rappresentante internamente per il nono anno consecutivo.

Un ennesimo, e quasi brusco, cambio di rotta che lascia aperte diverse riflessioni, prima tra tutte l’effettiva necessità o intenzione di utilizzare una selezione nazionale (proposta che prende piede ed è annunciata con tutti i crismi già da fine 2021) per scegliere il proprio rappresentante, o se tutto questo è soltanto fumo negli occhi e dunque probabilmente una strategia per far parlare di sé nel bene e nel male.

Ricapitoliamo tutto quanto per chi si fosse perso le vicende di questa estate mediterranea: dopo la fine dell’Eurovision 2023 ed il dodicesimo posto di Andrew Lambrou, l’emittente pubblica cipriota CyBC aveva annunciato che per l’Eurovision 2024 in Svezia l’isola di Venere sarebbe stata rappresentata dal vincitore di Fame Show, un talent show-accademia di grande successo in Grecia negli anni Duemila e fermo alla sua ultima edizione nel 2006 (per certi versi simile al nostrano “Amici di Maria de Filippi” quanto a format).

CyBC avrebbe collaborato con l’emittente privata greca Star Channel nella realizzazione del talent show, e le puntate sarebbero state registrate in Grecia, evento non attuabile secondo le norme EBU (salvo eccezioni concesse dalla stessa), che prevedono che tutte le selezioni nazionali dei Paesi partecipanti debbano necessariamente tenersi nel Paese stesso e non in altri. ERT, l’emittente greca, ha subito segnalato l’illecito ai piani alti, i quali hanno ammonito l’emittente cipriota invitandola a riconsiderare la modalità di selezione.

È così che dunque CyBC “difende” il programma in questione affermando come in realtà questo sia soltanto un programma da palinsesto e che dunque non sarà utilizzato per scegliere il rappresentante cipriota per l’Eurovision 2024, rilanciando la possibilità di organizzare una selezione nazionale “classica” nel mese di gennaio (che Cipro non organizzava dal 2015, quando ritornò dopo un anno di assenza) ed invitando coloro che avessero già completato l’iscrizione a Fame Show a mandare la propria candidatura anche per questa presunta selezione nazionale.

Ma è notizia dell’ultimissima ora quella secondo cui l’emittente CyBC, stando a quanto riferito da EurovisionFun, abbia cancellato anche questa possibilità di organizzare una selezione nazionale e che, trovandosi tra le mani il giusto brano ed il giusto artista oltre che volendo far defluire le tensioni con l’emittente greca, abbia accelerato le procedure per una selezione interna. E non solo, pare che Cipro annuncerà il proprio rappresentante a brevissimo, battendo sul tempo il Belgio vallone, che è solito annunciare già a settembre il proprio rappresentante.

In tutto ciò la pagina più divertente spetta a Fame Show, che nonostante a detta di CyBC non sarebbe stata la selezione cipriota per l’Eurovision 2024, adesso non sarà neanche più trasmesso dall’emittente pubblica, bensì solo su OMEGA TV, insieme a tutti gli altri show d’intrattenimento programmati dall’emittente privata STAR TV che avrebbe dovuto collaborare con CyBC. Ironico come questo cambio repentino di palinsesto sia avvenuto proprio quando è stata annunciata una selezione interna.

Cipro verso l’Eurovision 2024

Con 38 partecipazioni, l’isola di Cipro è dal 2017 il Paese con il maggior numero di partecipazioni a non aver ancora vinto. Tra queste per appena dieci volte il Paese si è piazzato nei primi dieci posti, l’ultima delle quali è stata nel 2018 con Eleni Foureira e la fiammante “Fuego”, nonché primo ed unico podio del Paese ellenofono.

Dopo il ritiro nel 2014 a causa di problemi economici, dal 2015 al 2021 Cipro si è qualificata ogni anno per la finale seppure a livello di risultati è spesso stata nelle posizioni di rincalzo. Dopo la débâcle dell’edizione 2022, quest’anno con l’australiano di origini cipriote Andrew Lambrou ed il brano “Break a broken heart”, l’isola di Cipro è ritornata in finale chiudendo ad un rispettabile dodicesimo posto, ad appena quattro punti dalla top 10, divenendo il secondo miglior risultato del Paese del Mediterraneo dal 2004.

L’Eurovision 2024 si terrà a Malmö in Svezia, a seguito della seconda vittoria di Loreen a Liverpool lo scorso maggio, una vittoria che la rende l’unica cantante donna ad aver vinto la rassegna per due volte a undici anni di distanza dall’iconica “Euphoria”. Con questa vittoria inoltre, la Svezia è divenuto il Paese con il maggior numero di vittorie di sempre, raggiungendo un record detenuto dall’Irlanda che era imbattuto dal 1996.

I Paesi che hanno confermato la propria presenza in Svezia sono 27, ovvero Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Serbia, Spagna, Svezia (paese organizzatore), Svizzera e Ucraina.