Eurovision 2023: Loreen è disco d’oro in Italia con “Tattoo”

Per la seconda volta nella propria carriera, Loreen conquista un disco d’oro in Italia. La vincitrice dell’Eurovision 2023 ci riesce stavolta con “Tattoo”.

La portacolori della Svezia, seconda artista e prima donna a vincere per due volte all’Eurovision, era già riuscita a raccogliere tale certificazione in Italia con “Euphoria”, con cui trionfò nel 2012 e che è poi diventata canzone sostanzialmente di culto per quasi ogni eurofan.

Al tempo, però, la soglia delle certificazioni era molto minore: bastavano 15.000 copie. Oggi il traguardo è molto più significativo, perché bisogna raggiungere quota 50.000 (anche se oggi si conteggiano sia le vendite che gli ascolti in streaming. 130 ascolti in streaming superiori ai 30 secondi equivalgono ad un download digitale a pagamento, equiparato ad una copia fisica).

In Italia, Loreen, con “Tattoo”, aveva già raggiunto il 24° posto nelle classifiche FIMI subito dopo la vittoria all’Eurovision, restando in classifica per sei settimane, dalla ventesima alla venticinquesima.

I precedenti Eurovision prima di “Tattoo”

Nel nostro Paese, prima di “Tattoo” soltanto tre canzoni dell’Eurovision non in gara per l’Italia erano riuscite a ottenere certificazioni in passato: la citata “Euphoria” nei primi mesi del 2013, “Arcade” di Duncan Laurence nel 2019, canzone vincitrice per i Paesi Bassi (che però ce l’ha fatta nel 2021 dopo il boom di TikTok e lo sbarco negli States) e Rosa Linn con “Snap”.

Proprio quest’ultimo brano (con cui l’artista ha rappresentato l’Armenia nel 2022) grazie a TikTok ha saputo godere di un grande successo in giro per l’Europa e non solo. In Italia ha raggiunto addirittura il triplo disco di platino, soglia normalmente riservata alle entries eurovisive del nostro Paese, ed è rimasta sostanzialmente per un anno in classifica.

“Tattoo”: Eurovision 2023 e successo

All’Eurovision 2023, “Tattoo” di Loreen ha vinto dando la settima vittoria alla Svezia, che ha così eguagliato il primato dell’Irlanda. Ha ricevuto 350 punti dalle giurie, con 15 set di 12 punti, e 243 dal televoto, senza avere alcun 12 e rivelandosi la seconda favorita del pubblico europeo dietro a “Cha Cha Cha” di Käärijä, che però non ha completato la rimonta.

La canzone aveva già ricevuto diverse certificazioni: attualmente è disco d’argento nel Regno Unito, disco di platino in Polonia e Grecia (streaming), disco d’oro in Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

“Tattoo” è inoltre salita al primo posto delle charts in Austria, Belgio (sia Vallonia che Fiandre), Grecia (internazionale), Islanda, Israele, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi (Top 40 e Single Top 100), Svezia, Svizzera.