Eurovision 2024: la Germania fissa la data e pensa ad un cambio da NDR a MDR

Sono due i fronti sui quali si sta muovendo la Germania in chiave Eurovision Song Contest. Uno riguarda l’Eurovision 2024, la prossima partecipazione, l’altro concerne il 2025.

Eurovision 2024: finale nazionale il 16 febbraio

Partiamo dal 2024: è stata rilasciata la data della finale nazionale, inserita nel calendario per venerdì 16 febbraio. Si terrà a Berlino e si chiamerà “Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2024”: un taglio netto rispetto ai vari “Unser Lied/Song” che si sono visti nel tempo.

Gli artisti hanno tempo per presentarsi fino al 5 ottobre: le regole sono quelle dell’Eurovision, cioè massimo sei persone sul palco, 16 anni di età minima, 3 minuti di lunghezza massima della canzone, che non dev’essere rilasciata prima del 1° settembre.

Tutte le richieste devono avere in allegato un video in formato orizzontale, originale o di cover, almeno una foto dell’artista e le risposte a un questionario dell’ARD. Si potrà tentare la fortuna anche su TikTok con l’hashtag #EurovisionGermany2024.

Eurovision 2025: entra la MDR?

Potrebbe essere questa l’ultima finale nazionale organizzata dalla NDR, che sovraintende alla partecipazione tedesca all’Eurovision dal 1996. Il portale DWDL, infatti, ha riportato come sembrerebbero esserci delle trattative per spostare le responsabilità continentali sulla MDR. Si tratta in ogni caso sempre di succursali regionali della ARD, la tv principale.

Con questo acronimo è indicata la Mitteldeutscher Rundfunk, che ha sede a Lipsia ed è l’emittente che copre i Länder di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Fondata come MIRAG nel 1924, ha una storia piuttosto lunga e complicata. In chiave Eurovision, ha già gestito le partecipazioni nel periodo 1992-1995, in cui si inserì il terzo posto delle Mekado nel 1994.

Per il momento, non c’è stata alcuna conferma dall’una e dall’altra parte, con la questione che al momento è interamente concentrata sul 2024. Va rimarcato come in passato esistesse, se non una rotazione, quantomeno una maggiore presenza delle varie emittenti locali di Germania nelle scelte eurovisive tedesche.

Germania all’Eurovision 2023

La Germania, che ha vinto il concorso due volte, nel 1982 e 2010, nel 2023 ha mandato all’Eurovision gli esperti Lord of the Lost, famosi in patria e che anche di recente hanno spesso aperto i concerti degli Iron Maiden. Con “Blood & Glitter” è arrivato un ultimo posto con 18 punti ai limiti dell’incredibile, perché solo in due Paesi il televoto era stato peggiore del 20° posto. Problema: ha chiuso tra l’11° e il 20° in quasi tutti gli altri, tranne tre (Austria, Finlandia e Svizzera). Il risultato è quello detto.