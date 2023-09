Eurovision, la Slovacchia pensa al ritorno in gara nel 2025

Si sa, nel periodo di “secca” dall’Eurovision (generalmente in estate fino ai primi dell’autunno) sono diverse le nazioni che confermano la loro non partecipazione alla competizione. Quest’anno tuttavia c’è stata quasi un’inversione di tendenza, a partire dal Lussemburgo che a metà maggio ha annunciato il proprio ritorno in gara a distanza di trent’anni, seguito dal Principato di Monaco che ha lanciato la propria televisione pubblica e ufficializzato l’adesione all’EBU (requisito necessario per partecipare all’Eurovision).

Ed anche nell’Europa Centrale, più precisamente in Slovacchia, pare che le cose stiano per cambiare. Difatti L’uboš Machaj, il direttore generale dell’emittente pubblica RTVS (Rozhlas a televìzia slovenska) da agosto 2022, ha parlato per la prima volta del ruolo della Slovacchia all’Eurovision Song Contest, assente ormai dal 2012 quando chiuse ultima in semifinale con il cantante rock Miro Smajda (noto allora con il nome d’arte di Max Jason Mai).

Da allora la televisione, sia per i costi dei diritti di trasmissione che per lo scarso interesse del pubblico e della direzione televisiva, non ha né partecipato né ha trasmesso l’evento per tutti questi anni, e neanche il ritorno in pompa magna della “sorella” Repubblica Ceca ha contribuito a risollevare l’interesse. Ma ora qualcosa sembra essere cambiato, infatti la prima cosa che Machaj ha realizzato a inizio mandato è stato effettuare un cambio radicale di gestione, e sull’Eurovision ha speso lusinghiere parole in un’intervista per aktuality.sk:

L’Eurovision è un affare paneuropeo e anche la Slovacchia dovrebbe esservi rappresentata! Abbiamo ricevuto offerte relativamente buone per l’ingresso (in gara, ndr), ma non saremo in grado di vedere l’Eurovision in RTVS entro maggio.

Ciò dunque lascia pensare (ovviamente) come per l’Eurovision 2024 in Svezia il Paese centroeuropeo non ritornerà in gara, ma che sta meditando più di un pensiero per il ritorno in gara nel 2025. Si parla comunque di una preparazione molto impegnativa, sia dal punto di vista economico e di interesse del pubblico che dal punto di vista politico.

Perché sicuramente una grande influenza la avranno i risultati delle elezioni anticipate di fine settembre, che vedrebbero come favorito il partito Direzione- Socialdemocrazia di Robert Fico, dimessosi nel 2018 in seguito agli scandali legati all’assassinio di Jan Kuciak, primo giornalista slovacco ad essere stato ucciso a seguito della scoperta di alcune connessioni tra il governo slovacco di allora e la Ndrangheta.

Il partito in questione è un particolare caso di “sovranismo di sinistra” usando le parole stesse della campagna elettorale, in cui prevalgono contemporaneamente ideali atlantisti e posizioni moderatamente euroscettiche (unite a diverse dichiarazioni di stampo filorusso).

Se dunque questo ritorno sarà ufficiale bisognerà comprendere la modalità di selezione, ovvero se propendere per una selezione nazionale organizzata da RTVS o se effettuare una scelta interna che, come accaduto per Paesi come San Marino o Bulgaria, possa finanziare in autonomia o tramite sponsor la partecipazione in toto all’evento.

La Slovacchia all’Eurovision Song Contest

La Slovacchia è tra i primissimi Paesi al di là della Cortina di Ferro a debuttare all’Eurovision, con un tentativo di partecipazione già nel 1993, in cui dovette passare attraverso le forche caudine del Kvalifikacija za Millstreet, una specie di pre-selezione per determinare i tre Paesi che avrebbero debuttato nella competizione il mese dopo. A vincere quella selezione furono Bosnia, Croazia e Slovenia, dunque la Slovacchia debuttò solo l’anno dopo con una scelta interna.

Seguono anni discontinui tra partecipazione ed assenza a causa dei risultati deludenti raccolti dal Paese centroeuropeo (rispettivamente 19° nel 1994, 18° nel 1996 e 21° nel 1998), cui si aggiunge un lungo iato di dieci edizioni in cui la Slovacchia non partecipa citando problemi finanziari.

Riprende a partecipare con regolarità nel 2009, senza tuttavia superare mai lo scoglio della semifinale, raccogliendo come miglior risultato un magro tredicesimo posto in semifinale con le TWiiNS ed il brano “I’m still alive”. Dopo l’ultimo posto in semifinale raggiunto nel 2012 con il sopracitato Max Jason Mai, la Slovacchia si ritira definitivamente dal concorso, citando in ogni occasione sia i problemi finanziari che anche il poco interesse del pubblico (problematica condivisa con la stessa Repubblica Ceca).

Una piccola curiosità è che ad oggi l’Italia e la Slovacchia non si sono mai scontrate direttamente in finale, sia per la regola della relegazione che per il mancato superamento delle semifinali.

All’edizione 2024 della kermesse internazionale sono 29, ovvero: Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Serbia, Spagna, Svezia (Paese organizzatore), Svizzera ed Ucraina.