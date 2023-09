Eurovision 2024: la Lettonia sarà in gara

Anche la Lettonia prenderà parte all’Eurovision 2024, di scena a Malmö dal 7 all’11 maggio. La comunicazione è arrivata direttamente da LTV, l’emittente nazionale lettone, che ha deciso di mantenere la stessa formula degli ultimi anni: Supernova, infatti, sarà il contest che eleggerà il portabandiera lettone in terra svedese.

Dal 12 settembre al 30 novembre per gli artisti lettoni sarà possibile sottoporre la propria candidatura a LTV. A gennaio saranno annunciati gli artisti ammessi allo show televisivo per poi eleggere a febbraio il rappresentante della Lettonia all’Eurovision 2024.

La Lettonia manca la finale dell’Eurovision dal 2017, esattamente come la Georgia (che non ha ancora confermato la propria presenza in gara).

Sicuramente per l’edizione del 2024 la repubblica baltica sarà alla ricerca di un riscatto per tornare in finale proprio in Svezia, dove ha centrato la finale per l’ultima volta, nell’edizione di Stoccolma 2016.

Nell’edizione del 2023, la band lettone Sudden Lights si è fermata all’undicesimo posto in semifinale saltando la finale per solo 4 punti a favore della Serbia di Luke Black.

Verso l’Eurovision 2024

Sono 29 i paesi che hanno annunciato la propria presenza a Malmö, ovvero: Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina.