Eurovision 2024: altre conferme, l’incertezza macedone e il no di Monaco

Si delinea sempre più l’elenco dei partecipanti all’Eurovision Song Contest 2024. Gli ultimi a prendere il biglietto per Malmö sono Grecia, Slovenia, Croazia e Georgia, mentre c’è l’ipotesi di un ritorno in gara da parte della Macedonia del Nord. Chi invece continua a non partecipare, a dispetto dell’apertura e dell’adesione all’EBU della nuova TV di Stato, è il Principato di Monaco. Vediamo nel dettaglio tutti gli aggiornamenti.

Le conferme: Grecia, Slovenia, Croazia e Georgia

Quattro paesi hanno confermato la partecipazione anche all’Eurovision 2024: parliamo di Grecia, Slovenia, Croazia e Georgia.

La Grecia è reduce da una mancata qualificazione quest’anno con Victor Vernicos e la sua “What they say”, che arriva dopo tre finali di fila centrate nel 2022 conAmanda Tenfjord, nel 2021 con Stefania e nel 2019 (ricordiamo che l’edizione 2020 è stata cancellata) con Katerine Duska. L’ultima vittoria risale al 2005 con Helena Paparizou e la sua “My number one”.

Quest’anno il Paese è stato inoltre al centro di una polemica con Cipro per l’organizzazione della selezione cipriota in territorio greco (nell’ambito del talent Fame Story, organizzato dalla TV privata Star Greece), risoltasi poi con la decisione da parte di Cipro di scegliere internamente il proprio rappresentante.

Per quanto riguarda la Slovenia, la scelta dei Joker Out con “Carpe diem” per l’edizione a Liverpool si è rivelata vincente: la band, che in terra slovena scala le classifiche, ha riportato il Paese in finale dopo le due mancate qualificazioni nel 2022 con gli LPS e nel 2021 con Ana Soklič. Il miglior risultato rimane a oggi il settimo posto ottenuto nel 1995 da Darja Švajger e poi bissato nel 2001 da Nuša Derenda.

Capitolo a parte invece per la Croazia, che ha dimostrato un’estrema varietà tra artisti e brani in gara inanellando allo stesso tempo risultati altalenanti. Dopo 5 mancate qualificazioni consecutive, ultime quelle del 2021 con Albina e 2022 con Mia Dimsic, nell’ultima edizione i Let 3 hanno ampiamente convinto con “Mama SC!”, brano interamente in croato che ha portato la band istrionica al 13. posto nella classifica finale.

Anche la Georgia ha confermato che parteciperà all’Eurovision 2024, raggiungendo quota 16 partecipazioni (17 se consideriamo l’edizione cancellata del 2020 e addirittura 18 se consideriamo anche il ritiro nel 2009). Il Paese, però, è reduce da risultati disastrosi inanellati nelle ultime sei edizioni consecutive: nessuna qualificazione, due ultimi posti in semifinale (nel 2018 con la Ethno-Jazz Band Iriao e nel 2022 con i Circus Mircus) e come migliori risultati due noni posti ottenuti nel 2010 e nel 2011.

A Liverpool è stata Iru a rappresentare la Georgia con “Echo”, fermandosi al dodicesimo posto in semifinale con soli 33 punti, ottenuti solo dal televoto in quanto le giurie non avevano possibilità di voto in semifinale. Al momento non conosciamo ancora il metodo di selezione che sarà usato per scegliere il rappresentante.

L’incertezza: Macedonia del Nord

Dopo gli insuccessi del 2021 con Vasil e del 2022 con Andrea, la Macedonia del Nord non ha preso parte all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Stando a quanto si apprende da alcuni media del settore, nel nuovo bilancio della TV di Stato appare una voce dedicata all’Eurovision, che nel bilancio 2023 era assente. Questo indizio fa pensare dunque che l’assenza del Paese dal concorso possa terminare dopo un solo anno.

In attesa di conferme ufficiali, possiamo solo sperare che anche la Macedonia del Nord possa essere della partita all’Eurovision 2024, magari anche con un risultato più edificante rispetto a quelli ottenuti nelle passate edizioni.

Il no del Principato di Monaco

Sono ufficialmente partite le trasmissioni di TV Monaco, la nuova televisione pubblica del Principato di Monaco, che ha aderito formalmente all’EBU diventando dunque “candidabile” per l’Eurovision Song Contest. Tra le tante voci che si sono levate alla notizia dell’adesione all’ente, anche il pilota monegasco Charles Leclerc, al volante della Ferrari nel Mondiale di Formula 1, si è ironicamente candidato per rappresentare il Principato al concorso.

Con buona pace di Charles Leclerc, che ha anche pubblicato un brano per pianoforte da lui composto sulle piattaforme di streaming, il pilota dovrà concentrarsi solo sulla F1: MMD, acronimo di Monaco Media Diffusion, in qualità di concessionaria del servizio pubblico nel Principato di Monaco ha infatti confermato che il Paese non prenderà parte neanche alla prossima edizione del concorso.