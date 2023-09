Eurovision 2024: la città di Malmö spenderà 2,5 milioni di euro

Saranno (fino a) due milioni e mezzo quelli spesi dalla città di Malmö per contribuire alla realizzazione dell’Eurovision 2024.

Eurovision 2024: i costi per Malmö

Ad annunciarlo è la Presidente del consiglio municipale della città, Katrin Stjernfeldt Jammeh, che in un’intervista a Sveriges Radio ha dichiarato:

Abbiamo organizzato l’Eurovision 10 anni fa, e i calcoli che abbiamo fatto hanno mostrato che le entrate turistiche sono state di circa 185 milioni di corone svedesi (15,5 milioni di euro), un valore per la città.

E rispondendo circa l’opportunità di investire questi soldi in una fase economica come quella attuale, non esita a rimarcare:

Sì, sono parecchi soldi, ma quando abbiamo deciso di rendere disponibili le premesse necessarie, questa è stata una decisione su cui il consiglio municipale si è trovato completamente unito.

Eurovision 2024: costi tra passato e presente

Vanno rimarcati un paio di dati sui costi: per l’edizione 2023 Liverpool ha speso quelli che, in euro, sono 2,3 milioni (all’incirca). L’edizione di Stoccolma 2016, l’ultima svedese, ha invece visto la capitale del Paese avere a disposizione un budget di 10 milioni di euro e usarne la metà. Potete consultare tutti i costi ed i ricavi nella nostra sezione dedicata.

Va ulteriormente ricordato come i costi dell’Eurovision 2024 sono a tripla copertura: parte arrivano dalla città di Malmö, parte da Sveriges Television e parte dall’EBU stessa.

Malmö, dopo il successo di Loreen con “Tattoo” nello scorso maggio, ospiterà per la terza volta l’Eurovision dal 7 all’11 maggio 2024. Lo aveva già fatto nelle edizioni del 1992 e del 2013, con quest’ultima svoltasi ancora alla Malmö Arena, l’impianto che può variare il numero di posti a disposizione tra 12.600 e 15.500 per i suoi vari usi (ma resta da capire quanti ne potrà avere per l’Eurovision).

In ogni occasione nella quale ha vinto, la Svezia ha poi ospitato l’Eurovision: Stoccolma e Malmö sono state chiamate in causa tre volte a testa (1975, 2000 e 2016 in un caso, gli anni già citati nell’altro), mentre Göteborg ha avuto in dote l’edizione 1985.