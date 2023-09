Eurovision 2024: anche la Polonia conferma la presenza

In un’intervista rilasciata a ESCToday, uno dei principali portali di riferimento per gli eurofan internazionali, la tv pubblica TVP ha annunciato la presenza della Polonia all’Eurovision Song Contest 2024. Non sono, però, ancora stati rivelati ulteriori dettagli in merito alle modalità di selezione dell’artista e della canzone.

A causa degli scandali organizzativi che avevano travolto Tu bije serce Europey! Wybieramy hit na Eurowizję 2023, la selezione polacca dell’anno scorso, con una certa probabilità la tv pubblica TVP quest’anno non opterà per una selezione pubblica. Quello che aveva sconvolto di più la comunità eurovisiva era stata la mancata divulgazione dei voti assegnati dai singoli giurati: il risultato proveniva per il 50% dal televoto e per il restante 50% da membri di una giuria esperta. L’OGAE polacco aveva addirittura presentato un reclamo al Tribunale amministrativo provinciale, ma ad oggi non è stata fatta ancora chiarezza.

A dire il vero, non è la prima volta che una selezione polacca scatena un polverone mediatico: ad esempio, nel 2016, Michał Szpak vinse in modo alquanto controverso Krajowe Eliminacja, eppure l’anno successivo TVP continuò sempre con la selezione pubblica. Non ci resta quindi che aspettare per capire quali saranno le intenzioni di TVP in merito alle modalità di selezione per l’Eurovision Song Contest 2024.

La Polonia all’Eurovision Song Contest

La Polonia è entrata nel mondo dell’Eurovision Song Contest nel 1994 quando ottenne subito un secondo posto: un piazzamento che ancora ad oggi rimane imbattuto dalla stessa Polonia. In generale ha ottenuto solo tre piazzamenti nella top 10 e ad oggi conta 25 partecipazioni. Nel 2012 si ritirò per problemi finanziari e per lo scarso rendimento; ritornò nel 2014. Quest’anno a rappresentare la Polonia a Liverpool era Blanka con “Solo” con cui ha raggiunto un modesto diciannovesimo posto, risultando però uno di pochi brani dell’edizione a ricevere una certificazione, nel suo caso il disco di platino.