Melodifestivalen 2024, rivelate date e località della selezione svedese per l’Eurovision

La Svezia, nazione ospitante dell’Eurovision 2024, scalda i motori ed annuncia le date e le location in cui si terrà l’itinerante selezione nazionale svedese, il Melodifestivalen.

Una selezione che, tra alti e bassi, si è confermata insieme al Festival di Sanremo come quella di maggior impatto mediatico sia nella bolla eurovisiva che nel Paese in cui è trasmessa. In Svezia, infatti, nonostante un calo di ascolti, l’edizione 2023 ha registrato un numero di spettatori persino superiore a quelli che hanno guardato la finale dell’Eurovision 2023 (una media di 2.75 milioni per il Melodifestivalen contro i 2.32 milioni della sola finale di Liverpool).

Inoltre, è dal Melodifestivalen che sono state mutuate alcune delle modifiche al format dell’Eurovision, come ad esempio la presentazione scorporata – in due distinti momenti della serata – dei voti delle giurie e televoto, oppure la controversa rimozione dei backing vocalist, valida inizialmente per evitare assembramenti in occasione dell’Eurovision 2021, il primo in era post-covid, ma poi estesa anche alle edizioni 2022 e 2023.

Melodifestivalen 2024, il tour

Come da prassi, fatta eccezione per le edizioni 2021 e 2022, anche il Melodifestivalen 2024 sarà itinerante lungo tutta la Svezia, e si terrà nei seguenti giorni e nelle seguenti Arene:

Prima semifinale: 3 febbraio – Malmö Arena, Malmö

– Malmö Arena, Seconda semifinale: 10 febbraio – Scandinavium, Göteborg

– Scandinavium, Terza semifinale: 17 febbraio – Vida Arena, Växjö

– Vida Arena, Quarta semifinale: 24 febbraio – Stiga Sports Arena, Eskilstuna

– Stiga Sports Arena, Quinta semifinale: 2 marzo – Löfbergs Arena, Karlstad

– Löfbergs Arena, Finale: 9 marzo – Friends Arena, Stoccolma

Come noto, la storica “Andra Chansen”, poi diventata “Semifinale di ripescaggio”, è stata del tutto rimossa. Infatti, tra i cambi al format per l’edizione 2024, i produttori del Melodifestivalen hanno annunciato un aumento del numero di canzoni (da 28 a 30) ed un turno conclusivo di ripescaggio, svolto però al termine della quinta semifinale. Come consuetudine, i due più votati di ogni semifinale passeranno direttamente in finale, mentre il terzo ed il quarto in classifica saranno ammessi a tale ulteriore sessione di voto, da cui solo i due più apprezzati saranno ripescati per la finale.

La motivazione dietro questa decisione è principalmente televisiva, dal momento che – da anni – la penultima serata era quella che registrava gli ascolti più bassi, soprattutto per la perdita graduale di competitività dei vari brani che giungevano al ripescaggio. La speranza dunque è che la presenza di un’ulteriore semifinale ed un aumento di tensione verso la fine possa trattenere gli spettatori allo schermo.

In merito alla scelta delle location, il project manager di SVT Anders Wistbacka ha affermato:

Non vediamo l’ora di offrire alla Svezia tanta nuova musica, tante esibizioni dal vivo ed artisti dall’estro sfavillante. È sempre divertente e costruttivo incontrare il proprio pubblico sia dal vivo che tramite schermo. Siamo anche soddisfatti delle sei città ospitanti di quest’anno, ma allo stesso tempo temiamo che l’itinerario sia – geograficamente parlando – molto limitato. Sfortunatamente il Melodifestivalen 2024 non potrà spingersi a Nord della Svezia poiché le Arene sono già occupate da altri eventi precedentemente prenotati, ma speriamo di farvi visita per l’edizione del 2025.

La Svezia verso l’Eurovision 2024

Con 62 partecipazioni e ben 7 vittorie, la Svezia è certamente uno dei Paesi protagonisti all’Eurovision Song Contest ed è – insieme all’Italia ed all’Ucraina – il Paese con i migliori risultati dell’ultima decade (è ironico pertanto notare come negli ultimi tre anni i tre Paesi in questione abbiano vinto un’edizione del concorso).

Una sola scelta interna dalle radio, quella della prima partecipazione nel 1958, e poi largo spazio al Melodifestivalen di cui già abbiamo parlato sopra. Il vincitore del Melodifestivalen 2024 avrà l’onere e l’onore che negli anni sono toccati a Robin Stjernberg ed a Frans, ovvero di essere host entry per l’edizione in casa dell’Eurovision, com’è accaduto anche per Mahmood e Blanco nel 2022 e con i TVORCHI e Mae Muller nel 2023.

La Svezia ha vinto l’Eurovision 2023 grazie a Loreen ed alla sua “Tattoo“, divenendo dunque il secondo Paese ad aver trionfato per due volte con lo stesso cantante nella prestigiosa kermesse internazionale, insieme all’Irlanda (anch’essa con sette vittorie e doppietta nel 1980 e 1987 con Johnny Logan).

Con la sua vittoria, Loreen ha nuovamente acquisito popolarità non solo tra gli eurofan ma anche tra il pubblico mainstream, diventando in pochi mesi il quinto brano eurovisivo più riprodotto di sempre, secondo solo a “Fairytale”, “Zitti e buoni”, “Snap” ed “Arcade”.

L’Eurovision 2024 si terrà a Malmö undici anni dopo l’edizione del 2013 e 32 anni dopo l’edizione del 1992. Ad aver confermato la partecipazione al momento sono 35 paesi, ovvero: Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera ed Ucraina.