Eurovision 2023, Käärijä disco d’oro, Gustaph è di platino

Altri due brani dell’Eurovision Song Contest 2023 raggiungono una certificazione: si tratta di “Cha Cha Cha” di Käärijä, secondo classificato in rappresentanza della Finlandia e “Because of you” del belga Gustaph, settimo a Liverpool.

Il cantante e rapper finnico ha raggiunto il disco d’oro in Polonia, vera terra di conquista quest’anno per gli artisti eurovisivi: 25.000 copie raggiunte, traguardo che in Polonia è sempre misto fra streaming e vendite ma con buona approssimazione in questo caso si può dire che siano stati i primi a trainerare il risultato, visto il secondo posto nell’airplay.

Proprio lo streaming aveva fatto diventare “Cha cha cha” il brano finlandese in assoluto – non solo eurovisivo – più ascoltato di sempre, con 100.000.000 streaming raggiunti e ormai ampiamente superati.

Per il dj e vocalist belga invece, disco di platino in patria che vale 40.000 copie, quasi interamente raggiunte nella chart fiamminga. “Because of you” fra l’altro è uno dei pochi brani ancora in giro per le classifiche europee, sempre nell’airplay.

Le altre certificazioni

La regina delle certificazioni è naturalmente “Tattoo” di Loreen: per la trionfatrice dell’Eurovision 2023 doppio disco di platino in Polonia, platino in Grecia e Belgio, disco d’oro in Italia, Francia, Portogallo, Svizzera e Danimarca, disco d’argento nel Regno Unito.

La canzone ha inoltre già raggiunto i vertici su Shazam: sesta canzone più suonata nel Mondo, terza assoluta europea.

Segue “Queen of kings” di Alessandra Mele, quarta a Liverpool ha vinto il disco di platino in Norvegia e Polonia, ed il disco d’oro in Belgio.

Marco Mengoni con la sua “Due vite” ha fatto molto bene da noi, superando la barriera dei 4 dischi di platino, ma altrove ha dovuto accontentarsi del disco d’oro in Svizzera, confermando una certa difficoltà di queste sonorità molto italiane a sfondare all’estero.

Infine, resta agli atti anche il disco di platino di “Solo”, la canzone di Blanka, rappresentante della Polonia, vera hit in patria.