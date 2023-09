Måneskin, 100 milioni di visualizzazioni per l’esibizione di “Zitti e buoni”

Ci sono voluti oltre due anni e mezzo, ma finalmente il giorno è giunto: il video di “Zitti e buoni” dei Måneskin, brano con cui l’Italia ha vinto l’Eurovision 2021, ha raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni!

Si tratta del terzo video a superare questo importante traguardo, dopo Netta con “Toy” e i Little Big con “Uno”, che erano riusciti nell’impresa con il videoclip ufficiale, mentre l’esibizione di Netta con più views ne conta solo 50 milioni e i Little Big di fatto non hanno un’esibizione live all’Eurovision poiché quell’anno l’evento fu cancellato per via dell’avanzare del Coronavirus.

Curioso inoltre come il fortunato evento coincida quasi con il concerto a sorpresa dei Måneskin al Madison Square Garden di New York, a testimoniare la coronazione di un successo incredibile che non si arresta da quel fatidico giorno di maggio 2021. Una sera che tutti i fan dell’Eurovision, italiani e non, ricorderanno come una delle notti più memorabili di sempre.

Måneskin, dagli esordi alla vittoria all’Eurovision 2021

Quattro ragazzi romani di Monteverde con un sogno in tasca, questo è il modo in cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono presentati alle audizioni di X Factor, talent show al quale sono arrivati secondi dietro Lorenzo Licitra (che ha preso parte all’edizione 2023 di Una Voce per San Marino) e che gli ha permesso di essere conosciuti al grande pubblico.

Spuntano tra i nomi del cast di Amadeus per Sanremo 2021, un Sanremo che tutti ricorderanno per essere stato senza pubblico e con l’orchestra munita di mascherine nonché per un cast insolitamente giovane e ricco di esordienti. Nonostante l’andazzo lasci inzialmente pensare ad una coronazione per Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”, nella finale a tre ad imporsi sono proprio i Måneskin con “Zitti e buoni”, i quali la mattina dopo accettano di buona lena di partecipare all’Eurovision Song Contest.

A curare la performance sul palco di Rotterdam, chiamano Claudio Santucci, esperto scenografo che ha collaborato tra gli altri con Paul Staples, storico scenografo dei Pink Floyd. Le prove convincono giorno dopo giorno, e l’Italia diventa non solo uno dei Paesi favoriti per entrare in top 10, ma diventa l’avversario principale da battere che spodesta sia la maltese Destiny che lo svizzero Gjon’s Tears, fino ad allora i grandi favoriti alla vittoria.

Nonostante un quarto posto alle giurie, i Måneskin trionfano al televoto e per appena 25 punti sulla seconda classificata Barbara Pravi portano a casa un premio che l’Italia da anni bramava ed al quale si era avvicinata parecchie volte negli ultimi anni (2015 e 2019 giusto per citare due esempi lampanti).

Il successo internazionale

Si nota dai primissimi giorni dopo la finale che al vittoria dei Måneskin non è destinata a rimanere una tra le tante vittorie, ma segnava un vero e proprio spartiacque: per la prima volta dopo anni un partecipante all’Eurovision ha riscosso un successo incredibile non solo con il singolo eurovisivo ma anche con lavori precedenti ed attuali. È il caso della cover “Beggin”, inclusa nell’EP “Chosen” del 2017, che oggi conta quasi un miliardo e mezzo di riproduzioni su Spotify ed oltre sei milioni e mezzo di copie certificate, oppure di “I wanna be your slave” inclusa nel secondo album “Teatro d’Ira Vol. I”.

Da qui prosegue un anno pieno zeppo di successi, tra collaborazioni importanti con Iggy Pop e con Tom Morello fino alla mancata vittoria ai Grammy Awards nel 2023, ed un nuovo album pubblicato nel 2023. Ultima ma non d’importanza c’è la vittoria agli MTV VMA nella categoria “Miglior video rock” grazie al brano “The loneliest”, superando band del calibro dei Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Muse. Ad oggi contano un totale di quasi 15 milioni di copie vendute in Italia e soprattutto all’estero, arrivando anche in classifiche notoriamente ostili alla musica italiana, come quelle inglesi o statunitensi.

Non è mancato l’affetto di casa, ovviamente, tra i vari sold out in tutt’Italia e due ospitate al Festival di Sanremo nel 2022 e nel 2023, senza dimenticare la loro presenza durante l’interval act della finale dell’Eurovision 2022, dove eseguirono per la prima volta dal vivo il nuovo brano “Supermodel” realizzato insieme a Max Martin, santone svedese della musica pop-rock degli ultimi anni.

Sarà per questo che questo traguardo delle 100 milioni di visualizzazioni sembra un traguardo quasi irrisorio, se comparato con tutto quello che questi quattro ragazzi romani hanno ottenuto negli anni, ma è sicuramente un altro piccolo tassello che si aggiunge alla loro carriera già costellata di riconoscimenti. E chissà quali altri successi mieteranno i Måneskin nei giorni che verranno!