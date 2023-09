Junior Eurovision 2023: ecco le proposte di Albania, Paesi Bassi e Polonia

Mancano poco più di due mesi allo Junior Eurovision 2023 che andrà in scena a Nizza e l’elenco dei giovani artisti che ne prenderanno parte continua a definirsi sempre più. In questo weekend, infatti, Albania, Paesi Bassi e Polonia hanno preso la le loro decisioni su chi mandare in Costa Azzurra. A seguire le tre proposte.

Albania

Il paese balcanico ha deciso di affidarsi a Viola Gjyzeli che ha trionfato allo Junior Fest 2023, la selezione albanese per lo Junior Eurovision Song Contest, con il brano “Bota ime”. La piccola Viola, la cui vittoria è stata decretata per intero dal voto delle giurie, ha superato una concorrenza costituita da altri 15 artisti.

Paesi Bassi

I Paesi Bassi quest’anno punteranno sul duo formato da Sep & Jasmijn che a Nizza canteranno il brano “Holding on to you”. Anche in questo caso la selezione è avvenuta tramite show televisivo, lo Junior Songfestival. A determinare la canzone vincente è stato il mix di televoto, giuria professionale e giuria dei bambini. Sep & Jasmijn sono stati eletti in modo unanime ricevendo il massimo dei punti da ciascuno organo votante. Lo spettacolo è stato condotto da Stefania, che ha rappresentato sia i Paesi Bassi allo Junior Eurovision 2016 che la Grecia all’Eurovision 2021, e da Matheu Hinzen, rappresentante olandese allo Junior Eurovision 2019.

Polonia

A difendere i colori polacchi a Nizza il prossimo 26 novembre ci sarà invece Maja Krzyżewska con “I just need a friend”. La sua vittoria allo show Szansa na Sukces: Eurowizja Junior 2023 le ha consentito di staccare il biglietto per la Francia. In questo caso il meccanismo di voto è stato differente: si è tenuto, infatti, il primo round dove giuria e televoto hanno decretato i due giovani artisti che si sono qualificati per la Super Final. Proprio durante la Super Final, il solo televoto ha premiato Maja Krzyżewska che ha avuto la meglio su Leon Olek.

Verso lo Junior Eurovision 2023

Allo Junior Eurovision 2023 vedremo una competizione canora fra 16 paesi, ovvero Albania, Armenia, Estonia (paese debuttante), Francia (paese campione in carica e organizzatore dell’evento), Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Ucraina. Ancora nessuna novità sul rappresentante italiano, mentre è noto da mesi il volto che commenterà l’evento su Rai 2 il 26 novembre: trattasi di Mario Acampa, volto ormai consolidato da anni per questa manifestazione.