Måneskin ancora in trionfo: altro disco d’oro per “Zitti e buoni”

Ancora una certificazione, a due anni e mezzo dal trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 per i Måneskin: in questi giorni sono stati infatti certificati disco d’oro per “Zitti e buoni” in Francia. Va detto che si tratta di un riconoscimento che – per dirla completamente – vale il doppio rispetto a quello italiano: 100.000 copie contro 50.000 italiane.

Complessivamente si tratta della ventiquattesima certificazione per il brano che ha trionfato alla Ahoy Arena di Rotterdam: 5 platino in Italia; doppio in Svezia e Grecia, disco di platino singolo a Cipro ed in Austria, Belgio, Norvegia, Polonia, Svizzera; disco d’oro in Francia, Germania, Brasile, Portogallo e Spagna; disco d’argento nel Regno Unito.

Måneskin: certificazioni in numeri enormi

per “Beggin’“: 4 dischi di diamante, 59 di platino e 3 d’oro

per “I wanna be your slave“: 2 dischi di diamante, 34 di platino e 12 d’oro

per “Zitti e buoni“: un disco di diamante, 18 di platino e 5 d’oro

per “Coraline“: 3 dischi di platino e 2 d’oro

per “Mammamia“: un disco d’oro

per l’album “Teatro d’ira – Vol. I”: 25 dischi di platino e 6 d’oro

per l’album “Il ballo della vita”: 7 dischi di platino e 2 d’oro

Måneskin: non solo vendite e streaming

Una scia di successi che prosegue ancora, per la band romana, assoluta portacolori del rock italiano nel Mondo: due vittorie agli MTV Video Music Awards, una con la canzone eurovisiva – che fra l’altro ha raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni – ed una recente con “The Loneliest“; la vittoria agli American Music Awards come “Best song” con “Beggin'”, la vittoria al Billboard Awards sempre con la cover dei Four Seasons e la candidatura anche al Grammy Award.