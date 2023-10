Junior Eurovision 2023: Anastasia Dymyd rappresenterà l’Ucraina

Sarà Anastasia Dymyd con il brano “Kvitka (Fiore)” a rappresentare l’Ucraina allo Junior Eurovision 2023, che si terrà a Nizza domenica 26 novembre, dopo che il francese Lissandro ha trionfato nell’edizione musicale per bambini più importante d’Europa lo scorso anno.

La piccola Anastasia ha trionfato nella finale nazionale che si è tenuta questo pomeriggio superando altri quattro concorrenti. La sua vittoria è stata sancita dal mix di giuria e televoto, quest’ultimo aperto in due sessioni: la prima dalle ore 10.00 di ieri fino alle 10.00 di oggi e la seconda durante lo show.

A vincere è stata la concorrente più giovane: sicuramente il ritornello facilmente memorizzabile e un’esibizione caratterizzata dai colori giallo e blu della bandiera ucraina hanno fatto molta leva sul pubblico che ha premiato la giovanissima artista. La giuria aveva invece preferito “Universe” di Polina Babiy, poi finita seconda. A condurre lo show Anna Tulieva e Timur Miroshnychenko, conduttore dello Junior Eurovision nel 2009 e nel 2013 e anche dell’Eurovision nel 2017. Tutti e tre i concorsi si tennero nella capitale Kyiv.

Verso lo Junior Eurovision 2023

Lo Junior Eurovision 2023 si terrà a Nizza il prossimo 26 novembre. A quest’edizione parteciperanno 16 nazioni fra cui l’Italia che ancora latita nell’annunciare il proprio rappresentante in Costa Azzurra. Inoltre, pare incerta la partecipazione dell’Armenia: durante una conferenza stampa della scorsa settimana, il supervisore esecutivo dell’Eurovision Martin Österdahl, sulla presenza dell’Armenia a Nizza, ha dichiarato che non c’è una risposta definitiva e che l’EBU sta monitorando la situazione. La situazione fa riferimento all’esodo di migliaia di armeni che stanno lasciando il Nagorno-Karabakh per raggiungere l’Armenia, dopo l’annuncio dello scioglimento dell’autoproclamata repubblica circoscritta nei confini dell’Azerbaigian dopo la conclusione dell’ennesimo scontro armato.