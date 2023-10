“Snap” di Rosa Linn (Eurovision 2022) fa boom negli Usa: disco di platino

Proprio nei giorni in cui le cronache riportano l’Armenia all’attenzione per i tristi fatti del Nagorno-Karabakh, con la guerra che ha visto i separatisti armeni arrendersi praticamente senza combattere e l’Azerbaigian annunciare il prossimo scioglimento della Repubblica dell’Artsakh, dando il via all’esodo verso la madrepatria degli armeni, Rosa Linn si riprende la scena conquistando il disco di platino negli Usa con “Snap”.

La cantante armena, appena ventesima lo scorso anno all’Eurovision 2022 sul palco di Torino, è reduce da quattro tappe a supporto del tour statunitense di Ed Sheeran e questo probabilmente ha contribuito a spingere il singolo al milione di copie, che appunto le valgono il disco di platino pur senza mai aver toccato la Top 10.

Con questa certificazione, il brano supera largamente i 13 milioni fra copie vendute e streaming e consolida il suo primato di canzone armena più venduta di sempre. Ora Rosa Linn, che è prodotta da Tamar Kaprelian, cantautrice americana di origine armena già componente dei Genealogy (Eurovision 2015), si prepara allo American Daydream Tour, il suo personale tour negli Usa. A Giugno è uscito l’EP di debutto “Lay your hands upon my heart”

Le certificazioni di Rosa Linn

Già triplo disco di platino in Italia– prima ed unica cantante del suo Paese ad aver conquistato una certificazione da noi – per lei sono arrivati anche il disco di diamante in Francia (333.000 copie); il doppio platino in Portogallo, Ungheria (notevole, visto che non viene trasmesso l’Eurovision), Austria, Norvegia e Svizzera; il platino in Svezia (8 milioni di streaming), Usa (1 milione fra copie e streaming), Danimarca, Germania, Polonia e Spagna; il disco d’oro in Canada, Regno Unito (400.000 copie) e Grecia (1 milione di streaming).