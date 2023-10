Junior Eurovision 2023: Melissa e Ranya da The Voice Kids a Nizza per rappresentare l’Italia

Saranno Melissa Agliottone e Ranya Moufidi a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision 2023 che si terrà a Nizza il prossimo 26 novembre. L’annuncio è arrivato quest’oggi direttamente dal sito ufficiale dello Junior Eurovision Song Contest.

Melissa Agliottone di Civitanova Marche e Ranya Moufidi di Ciserano sono note al pubblico italiano per aver preso parte quest’anno alla prima edizione di The Voice Kids che ha visto la sua luce in Italia lo scorso 4 marzo. Nel programma condotto da Antonella Clerici, è stata proprio Melissa Agliottone del team di Loredana Bertè a imporsi come vincitrice dell’edizione. Ranya Moufidi del team di Clementino era riuscita comunque a guadagnarsi un posto nella finalissima a quattro che ha visto trionfare poi la piccola Melissa.

La selezione di queste giovani artiste nasce dalla collaborazione di The Voice Kids e l’etichetta discografica Universal Music Italia da cui la stessa Melissa aveva ottenuto un contratto subito dopo la sua vittoria nel talent show.

Relativamente aulla canzone che le due giovani performer porteranno in Costa Azzurra, dovrebbe essere confermato come autore Franco Fasano, già autore dei brani presentati in tre precedenti edizione. Resta inoltre la partnership con l’Antoniano.

Queste le loro parole sui social subito dopo l’annuncio della loro partecipazione allo Junior Eurovision 2023:

Siamo felicissime di rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest. Porteremo sul palco la nostra sorellanza e amicizia!

L’Italia verso lo Junior Eurovision 2023

L’Italia ha debuttato allo Junior Eurovision Song Contest nel 2014 con Vincenzo Cantiello che ha anche vinto quell’edizione. Ad oggi, è l’unica vittoria dell’Italia nella kermesse musicale per bambini più importante d’Europa. Fino al 2022 l’Italia ha sempre preso parte alla manifestazione, fatta eccezione per il 2020, e ha ottenuto anche un ottimo terzo posto nel 2016 con Fiamma Boccia. Lo scorso anno la nostra rappresentante Chanel Dilecta si è fermata all’undicesimo posto con la sua “Bla Bla Bla”. Quello di Melissa e Ranya sarà il terzo duo a rappresentare l’Italia nella storia del concorso, dopo Chiara e Martina nel 2015 e Melissa e Marco nel 2018.