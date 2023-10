MTV EMA con tanto Eurovision: poker di nominations per i Måneskin

C’è tanto Eurovision Song Contest nelle nominations per gli MTV Europe Music Awards 2023, il tradizionale riconoscimento ai migliori prodotti musicali dell’anno solare organizzato dall’emittente musicale multinazionale MTV e che verrà assegnato – a colpi di click – il prossimo 5 Novembre al Palazzo delle Esposizioni Paris Nord Villepinte.

Le categorie assolute

Ancora i Måneskin, vincitori nel 2021 grandi protagonisti nelle sezioni internazionali a testimonianza di un successo che – con buona pace dei detrattori italiani – è ormai consolidato in tutto il Mondo: sono candidati nella categoria Best Rock (dove sfideranno Arctic Monkeys, Metallica, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e The Killers), Best Group (contro di loro Aespa, Blue Jeans, Flo, Jonas Brothers, OneRepublic, Seventeen e Tomorrow X Together) e Best Live (avversari Beyoncè, Burna Boy, Ed Sheeran, Sza, Taylor Swift e The Weeknd).

Ma la band romana è candidata anche al Best Italian Act: contro di loro Annalisa, Elodie, Lazza e The Kolors.

Nella categoria Best Push è in corsa Sam Ryder, secondo nell’edizione di Torino 2022. In questa categoria, riservata agli emergenti, ci sono diversi nomi da tutto il Mondo.

Le categorie regionali

Nelle categorie “regionali”- ovvero ai Best Act delle singole nazioni o zone, andrà in scena una supersfida scandinava al Best Nordic Act fra Loreen (Svezia), Käärijä (Finlandia) e Alessandra Mele (Norvegia), quindi prima, secondo e quinta dell’ultimo Eurovision. Gli altri due nomi in corsa sono gli svedesi Zara Larsson e Swedish House Mafia.

Anche la terza dell’Eurovision 2023 è in corsa: Noa Kirel prova a conquistare il sesto Best Israeli Act consecutivo. L’avversaria più diretta è Anna Zak, il fenomeno dell’anno. La cantante e TikToker di origine russa (4 milioni di followers) viene da una stagione di primati in classifica.

Raccoglie il frutto di un anno di successi anche S10. L’olandese ha confermato all’Eurovision 2022 una stagione di primati nelle charts e si appresta a sfidare soprattutto Kriss Kross Amsterdam, la crew di dj rivelazione dell’anno. Infine, Gjon’s Tears è in corsa per il Best Swiss Act: avversario principale – e grande favorito- il rapper di origine estone Stress.

Per votare il Best Italian Act e le categorie assolute, si può andare su questo link.