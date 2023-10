Kalush Orchestra: la band ucraina in tour in USA e Canada (e il 12 dicembre in Italia)

La Kalush Orchestra, la band ucraina vincitrice dell’Eurovision 2022 tenutosi a Torino con “Stefania”, sarà protagonista di un tour negli Stati Uniti d’America e in Canada.

Non solo, conclusa la loro esperienza oltreoceano, la Kalush Orchestra farà poi tappa anche in Italia, precisamente il 12 dicembre al Legend Club di Milano.

Nel 2022 il loro precedente tour partì il 20 ottobre da Seattle, quest’anno partirà invece il 1° novembre da Vancouver e prevede ben 20 appuntamenti:

Vancouver – 1° novembre

Seattle – 2 novembre

San Francisco – 3 novembre

Los Angeles – 4 novembre

San Diego – 5 novembre

Dallas – 8 novembre

Houston – 9 novembre

Boston – 10 novembre

Philadelphia – 11 novembre

Washington DC – 12 novembre

Miami – 15 novembre

Cleveland – 16 novembre

Detroit – 17 novembre

Chicago – 18 novembre

New York – 19 novembre

Edmonton – 22 novembre

Calgary – 23 novembre

Winnipeg – 24 novembre

Montreal – 25 novembre

Toronto – 26 novembre

Concluso il tour che li terrà impegnati per tutto il mese di novembre, la Kalush Orchestra tornerà in Europa e avrà modo di esibirsi, dunque, al Legend Club di Milano. I biglietti dello spettacolo sono in vendita su TicketOne.

La Kalush Orchestra dopo l’Eurovision 2022

Dopo la vittoria all’Eurovision 2022 e dopo il tour in Canada e negli Stati Uniti, diversi sono stati i singoli rilasciati, di cui molti affrontano il tema della guerra e la condizione di malessere che sta vivendo il popolo ucraino. Su questa scia rientrano “Changes” e la più recente “In The Fire”.

Molte sono state anche le collaborazioni internazionali, come con The Rasmus, la celebre band finlandese in gara anche loro all’Eurovision 2022, con cui hanno rilasciato “In The Shadows of Ukraine”, una rivisitazione del brano con il gruppo scandinavo scalò le classifiche dell’Europa, e non solo, nei primi anni 2000.

Degno di nota è anche “Nasze Domy”, che nasce invece dalla collaborazione con il rapper polacco Szpaku. Il brano nasce per sottolineare la vicinanza del popolo polacco e del popolo ucraino che hanno in comune esperienze simili, una di queste proprio la guerra.