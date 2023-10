Junior Eurovision 2023: ecco “Loviu” di Sandra Valero per la Spagna

RTVE ha pubblicato “Loviu”, il brano con cui Sandra Valero, dodicenne originaria di Valencia, parteciperà allo Junior Eurovision 2023 a Palais Nikaïa, a Nizza. La TV di stato spagnola ha inoltre reso noti alcuni dettagli sul brano, tra cui autori, spiegazione del testo e anche qualche informazione sul videoclip ufficiale.

“Loviu”, la canzone con cui la giovane valenciana parteciperà al concorso per giovani artisti, ha le firme per quanto riguarda testo, musica e produzione di Luis Ramiro, Diego Cantero, Alejandro Martínez e Diego Parejo.

Il testo, nel quale Sandrà dirà “ti amo” in 5 lingue quali spagnolo, inglese, francese, italiano e portoghese (da qui il titolo del brano), rispecchia in pieno tutti i valori che lo Junior Eurovision Song Contest vuole trasmettere, tra cui amicizia, inclusione e vicinanza tra popoli e culture differenti.

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Jimmy Llamas e le coreografie hanno la firma di Vicky Gómez. Nella versione studio, che è pubblica e disponibile per l’ascolto in streaming su tutti i canali di diffusione musicale, la voce di Sandra Valero è accompagnata dai cori di Blanca, Nayaeli, David e Jesús, quattro giovani artisti che per il secondo anno di fila hanno partecipato alla selezione e che RTVE ha voluto premiare includendo nel progetto.

La Spagna riparte da un sesto posto ottenuto lo scorso anno a Yerevan da Carlos Highes con la sua “Señorita“. Chissà se quest’anno sul palco di Nizza Sandra Valero riuscirà a fare meglio con questo brano molto orecchiabile.

Del resto il palmares spagnolo, conta 7 piazzamenti in top 10 su 8 partecipazioni, con una vittoria (2004, “Antes muerta que sencilla” di Maria Isabel), due secondi posti e due terzi posti. Non resta che attendere.