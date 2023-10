Junior Eurovision 2023, per l’Irlanda in gara Jessica McKean

Sarà Jessica McKean, 10 anni, a rappresentare la Repubblica d’Irlanda allo Junior Eurovision Song Contest 2023 in programma il prossimo 26 Novembre a Nizza in Francia.

La giovanissima interprete si è imposta su altre due cantanti nella finale a tre andata in onda ieri sera su TG4, l’emittente che trasmette in lingua irlandese e che sovrintende alla partecipazione dell’Irlanda nel concorso eurovisivo riservato a bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni.

La finale

In poco più di un’ora si sono viste e sentite belle cose, a cominciare dal duetto bilingue fra gli ultimi rappresentanti irlandesi all’Eurovision Wild Youth e l’ultima piccola artista a cantare per l’Irlanda ovvero Sophie Lennon: si sono esibiti sul brano degli Wild Youth, ovvero “We are one”, con Sophie Lennon che ha eseguito la sua parte in gaelico.

Questo ha anticipato il format del concorso che prevedeva prima la cover in gaelico irlandese di un successo internazionale e poi quella normale di un brano eurovisivo: nel caso di Jessica McKean sono stati “Always” di Bon Jovi e “Hold me now” di Johnny Logan.

A decidere la vincitrice fra le tre interpreti il televoto e una giuria composta da due membri fissi con diritto di voto e un ospite senza diritto di voto (in questo caso Mickey Harte, rappresentante irlandese all’Eurovision 2003 con “We’ve got the world”). I giurati fissi erano Niamh Ní Chróinín, direttrice dell’emittente radiofonica giovanile in lingua irlandese Rí-Rá e Aindriú de Paor, giornalista e conduttore di RTÉ 2fm, RTÉ Sport e Spórt TG4.

La canzone con cui Jessica McKean rappresenterà l’Irlanda sarà composta appositamente per il concorso e presentata successivamente.

L’Irlanda allo Junior Eurovision

Nel 2023 l’irlanda celebrerà l’ottava partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest dall’anno del debutto datato 2015. Da allora ha saltato soltanto l’edizione 2020, quella organizzata interamente da remoto in uno studio della tv polacca a causa del lockdown e della pandemia da Covd-19. Il miglior risultato è il quarto posto dello scorso anno con “Solas” di Sophie Lennon.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà il 26 novembre prossimo al Palais Nikaïa di Nizza, dopo che France Télévision ha accettato nuovamente di ospitare la rassegna a seguito della vittoria a Yerevan di Lissandro con “Oh Maman”: contrariamente alla versione senior, allo Junior non c’è infatti l’obbligo di ospitare per chi vincere, ma solo un diritto di prelazione.

Saranno 16 le nazioni in gara, col debutto dell’Estonia ed il ritorno della Germania: per la prima volta dunque saranno in concorso tutti i Big 5 del concorso dei grandi: l’Italia- che trasmetterà l’evento su Rai 2 col commento di Mario Acampa – sarà in gara con Melissa Agliottone e Rania Moufidi, rispettivamente vincitrice e finalista di The Voice Kids.