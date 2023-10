Junior Eurovision 2023: ecco “Where I Belong” di Júlia Machado per il Portogallo

Presentata questo pomeriggio “Where I Belong”, la canzone con cui la giovanissima Júlia Machado rappresenterà il Portogallo allo Junior Eurovision 2023, che si svolgerà a Nizza domenica 26 novembre. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e sarà commentato da Mario Acampa.

Júlia Machado, selezionata internamente dall’emittente portoghese RTP già nel mese di giugno, porterà a Nizza un brano in inglese e portoghese ed è il secondo brano bilingue a rappresentare i lusitani nella storia dello Junior Eurovision Song Contest. Prima di lei solo Joana Almeida nel 2019.

“Where I Belong” è un brano molto sentito dalla piccola interprete. Lei, infatti, vive nel New Jersey, ma è follemente innamorata del suo paese d’origine, ovvero il Portogallo, e con questo pezzo ha la possibilità di cantare ciò che lei sente di poter chiamare “casa”.

Allo Junior Eurovision 2023 il prossimo novembre ci sarà, dunque, un derby tutto latino all’insegna di The Voice Kids. La piccola Júlia Machado è, infatti, la vincitrice dell’ultima edizione di The Voice Kids Portogallo. L’Italia infatti, ha deciso di affidarsi a Melissa Agliottone e Ranya Moufidi, rispettivamente vincitrice e finalista del talent per bambini in Italia. E anche la Spagna porterà Sandra Valero, sempre dallo stesso talent.

Il Portogallo verso lo Junior Eurovision 2023

Il Portogallo ha debuttato allo Junior Eurovision Song Contest nel 2006. Dal 2017 partecipa ininterrottamente e l’unica assenza risale al 2020, anno in cui molto paesi si ritirarono dalla competizione musicale per bambini a causa della pandemia. Negli ultimi anni il Portogallo sta emergendo sempre più nella manifestazione: lo scorso anno è stata raggiunta, infatti, la prima top 10 grazie al piccolo Nicolas Alves. L’anno prima il fadista Simão Oliveira si era fermato all’undicesimo posto. Si tratta di risultati agognati dai lusitani che per molte edizioni sono rimasti relegati nei bassifondi della classifica finale.