Eurovision 2024, scattano le iscrizioni a “Una voce per San Marino”

Parte ufficialmente la corsa di San Marino RTV per l’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia alla Malmö Arena, dopo la vittoria di “Tattoo” di Loreen a Liverpool.

Come già annunciato sarà di nuovo “Una Voce per San Marino” a scegliere cantante e canzone. La terza edizione del concorso è stata avviata grazie alla firma di un accordo di sinergia pubblico-privato tra San Marino RTV, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e Media Evolution srl.

L’accordo è biennale, quindi è già confermato che ci sarà il concorso anche per la partecipazione all’Eurovision 2025.

Il concorso 2024

“Una Voce per San Marino” vedrà la partecipazione di concorrenti Emergenti e di artisti Big del settore musicale che abbiano già compiuto 16 anni alla data del 1. Marzo 2024, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Le indicazioni per iscriversi sono a questo link

Per la categoria Big non ci saranno selezioni, ma inviti a cura di Media Evolution. Gli otto Big selezionati, al pari dei concorrenti individuati dalle semifinali della categoria Emergenti, potranno scegliere liberamente il brano da interpretare alla finalissima. Si torna dunque al regolamento della prima edizione.

Accademia, casting e semifinali

Il percorso di accesso a “Una voce per San Marino”, dopo l’iscrizione sul sito ufficiale della rassegna si articolerà in una fase di “Accademia e Casting” che consiste in un incontro di formazione sulle specifiche materie del settore dello spettacolo e sulla conoscenza musicale.

Le selezioni si svolgeranno in 12 giorni a partire da Novembre alla sala eventi del San Marino Outlet Experience di Falciano. Da questa selezione dovrebbero accedere alle semifinali all’incirca 80 artisti

Le semifinali saranno 4 più una di ripescaggio, più una ulteriore delle quali riservata esclusivamente ai sammarinesi, che non parteciperanno alla fase di Accademia ma verranno direttamente ammessa a quest’ultima.

Le semifinali di selezione si svolgeranno il 16 e 17 febbraio ed assegneranno 7 posti in finale. Uno ulteriore sarà riservato al sammarinese che vincerà la selezione riservata ai cittadini del Titano.

Finale

Alla finale saranno ammessi 16 artisti Il 2 marzo 2024 al Teatro Nuovo di Dogana, si sfideranno gli 8 usciti dalle semifinali e gli 8 Big invitati dalla Media Evolution. Una Giuria decreterà, il vincitore di “Una voce per San Marino”, che rappresenterà il Titano in Svezia. Il regolamento completo è a questo link.

San Marino all’Eurovision Song Contest

Benchè di enorme successo dal punto di vista promozionale e turistico, con alberghi pieni e grandissima pubblicità alla Repubblica di San Marino, le prime due edizioni di “Una voce per San Marino” non sono state fortunate.

Né Achille Lauro (2022) né i Piqued Jacks (2023) sono infatti riusciti a centrale la finale, con il gruppo pistoiese che ha addirittura chiuso a zero punti. Per loro comunque un contratto con la BMG e un tour internazionale attualmente in corso.

Nel 2024 San Marino marcherà la quattordicesima partecipazione dal 2008, anno del debutto. Solo tre le qualificazioni alla finale, con miglior risultato il diciannovesimo posto di Serhat nel 2019 con “Say Na Na Na”.