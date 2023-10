Marco Mengoni, in arrivo la bilingue “La dernière chanson (Due vite)” verso il tour europeo

Sbarca in Francia “Due vite” di Marco Mengoni, e lo fa come “La dernière chanson (Due vite)”.

“La dernière chanson (Due vite)”: testo italo-francese

Da venerdì, infatti, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo e portato l’Italia al quarto posto all’Eurovision 2023 di Liverpool, infatti, uscirà in una nuova versione (la terza, in sostanza, dopo quelle studio ed Eurovision).

Questa, però, non sarà soltanto nella lingua d’Oltralpe. Come recita il comunicato rilasciato alla stampa, infatti, “rimangono in italiano alcune delle frasi più conosciute del testo”. Non una rivisitazione integrale, dunque, ma parziale. Il titolo, “La dernière chanson” è la traduzione letterale de “L’ultima canzone”, il perno attorno al quale ruotano l’esplosione del ritornello del pezzo e l’acuto che abbiamo imparato ad ascoltare in questi mesi.

Marco Mengoni: il tour in Europa

Frattanto, si avvicina il ritorno di Marco Mengoni in Europa. E le vendite stanno andando, per buona misura, bene. Queste le date e i luoghi:

18 ottobre – Sant Jordi Club, Barcellona

21 ottobre – Forest National, Bruxelles

23 ottobre – AFAS Live, Amsterdam

25 ottobre – Zénith, Parigi

27 ottobre – Jahrhunderthalle, Francoforte

29 ottobre – Gasometer, Vienna

31 ottobre – Hallenstadion, Zurigo

2 novembre – Olympiahalle, Monaco di Baviera

Di questi, sono già esauriti il Forest National e la Jahrhunderthalle. Si tratta di due dati ben più che significativi, in quanto in un caso si tratta di 8.400 posti, nell’altro di di 4.800. Risultano molto buoni anche i dati di vendita nelle altre arene, alcune delle quali sono storiche su tutta la linea.

Non è la prima volta che Marco Mengoni si cimenta con le proprie canzoni in altra lingua: si ricordano, dopo l’Eurovision 2013, “L’Essenziale” diventata “Incomparable” e le versioni in castigliano di “Non passerai” e “Pronto a correre“, che sono “Nunca se irà” (di cui c’è anche la versione acustica) e “No me detendrè“, contenute in “Pronto a correre Spain”, EP rilasciato nel 2014.