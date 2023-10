Junior Eurovision 2023: “Un mondo giusto” è la canzone di Melissa e Ranya per l’Italia

Si intitola “Un mondo giusto” la canzone che rappresenterà l’Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest (JESC) di Nizza, in programma il 26 novembre. Ad interpretarla saranno Melissa e Ranya, come già annunciato lo scorso 4 ottobre.

Il brano è un’intensa ballata che, in un crescendo di pathos, gioca sia a livello musicale che concettuale sul duetto tra le due giovani cantanti salite alla ribalta grazie all’ultima edizione di The Voice Kids Italia, mescolando la potenza graffiante di Melissa Agliottone e il soul cristallino di Ranya Moufidi.

Il tema è quello della ricerca del proprio posto in un “mondo giusto per me” nonostante i momenti bui della vita, anche grazie alla musica e all’amicizia (“la speranza […] vedrai che cantando a due voci più forte sarà“). Come in tutte le precedenti apparizioni dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest la canzone è bilingue e presenta dei versi in inglese a partire dalla seconda strofa.

Testo e musica sono di Franco Fasano e Marco Iardella mentre la produzione è stata realizzata da Mario Natale, direttore d’orchestra e produttore più volte in gara a Sanremo con, tra le altre, “Un falco chiuso in gabbia” del compianto Toto Cutugno. Fasano e Natale nel 1989 presero parte all’Eurovision Song Contest: il primo come compositore, il secondo dirigendo l’orchestra per Anna Oxa e Fausto Leali in “Avrei voluto“.

L’Italia verso lo Junior Eurovision 2023

Nona partecipazione al JESC per l’Italia. Nell’anno di debutto (2014) è arrivato anche l’unico successo nella competizione dei più giovani con Vincenzo Cantiello e la sua “Tu primo grande amore“. Da lì un altro podio con Fiamma Boccia nel 2016 e altre due top10, nel 2017 con un altro duetto – Marco & Melissa – e nel 2018 con Marta Viola.

Melissa Agliottone e Ranya Moufidi sono state annunciate come rappresentanti italiane il 4 ottobre. Entrambe sono state finaliste nell’ultima edizione di The Voice Kids Italia, la prima è risultata anche vincitrice della gara. Raccolgono il testimone eurovisivo da Chanel Dilecta che lo scorso anno con “Bla bla bla” ha chiuso all’11° posto finale ad Yerevan (Armenia).

L’edizione 2023 dello Junior Eurovision Song Contest sarà trasmessa su Rai 2 domenica 26 novembre con il commento di Mario Acampa dalla sede di Rai Kids a Torino.