Junior Eurovision 2023: ecco “Over the sky” di Anastasia & Ranina (Georgia)

Scende in pista la Georgia, una delle realtà più solide dello Junior Eurovision Song Contest. Per l’edizione 2023, in programma il 26 novembre al Palais Nikaïa di Nizza (diretta dalle 16 su Rai 2 con commento di Mario Acampa) c’è una variazione rispetto a quanto ufficializzato. Anastasia Vasadze infatti non sarà sola sul palco.

Con lei ci saranno Nikoloz Kharati e Oto Bazerashvili, che si esibiranno sotto il nome di Ranina. Il brano si intitola “Over the sky” ed è una produzione diversa dal solito: porta infatti le firme di Mebo Nutsubidze e Betkho. La particolarità sta nel fatto che Mebo Nutsubidze, oltre ad essere un cantautore (ha preso parte col nome di Merab ad X Factor Georgia) è nientemeno che il segretario del Ministro degli Esteri della Georgia.

Chi sono Anastasia Vasadze e Ranina

A coloro che seguono maggiormente le vicende eurovisive non sarà sfuggito che Ranina è il nome della competizione che seleziona i giovani artisti per lo Junior Eurovision in Georgia. I tre che saliranno sul palco vi hanno tutti preso parte. Anastasia Vasadze 11 anni, si è qualificata per lo Junior Eurovision vincendo il concorso.

I suoi due compagni di avventura vi hanno invece partecipato lo scorso anno, approdando in finale. Da qui la decisione della tv georgiana di unirli sotto il nome della competizione.

La Georgia allo Junior Eurovision Song Contest

Sedici partecipazioni prima di questa per la Georgia (dal 2007) e tre vittorie: nel 2008, quando, in pieno conflitto russo-georgiano per il controllo della regione dell’Ossezia Meridionale, il gruppo Bzikebi vinse proprio grazie ai voti della giuria russa, nel 2011 con la girlband Candy – della quale faceva parte Iru, che ha rappresentato la Georgia all’Eurovision 2023 a Liverpool- e nel 2016 con Mariam Mamadashvili, oltre a due secondi posti.