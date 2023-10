Eurovision 2024, la Cechia parteciperà

Mancano sempre meno giorni all’annuncio ufficiale dai canali EBU, ma nel frattempo anche la Cechia ha confermato la propria presenza all’Eurovision 2024 di Malmö!

Una notizia che potrebbe sembrare banale ma che non lo è affatto, dal momento che a causa di determinati tagli al budget di Česká televize (l’emittente pubblica ceca che appartiene ad EBU) e a causa di ascolti non incoraggianti le intenzioni per l’Eurovision 2023 erano di ritirarsi insieme a Montenegro, Bulgaria e Macedonia del Nord.

Fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto, con la promessa di fare un ulteriore tentativo per accendere l’interesse in un Paese in cui l’evento eurovisivo non è vissuto come in molti altri Paesi partecipanti all’Eurovision, ed il tempo ha dato loro ragione: a Liverpool è arrivata la seconda storica top 10 della Cechia grazie al gruppo vocale Vesna ed all’inno femminista multilingue “My sister’s crown” a cinque anni di distanza dal sesto posto di Mikolas Josef.

E non solo. Resta confermata anche per l’Eurovision 2024 la modalità di selezione nota come ESCZ, giunta ormai alla sua sesta edizione e che l’anno scorso per la prima volta ha preso vita in un piccolo studio televisivo di Praga attraverso una live su YouTube e su iVysílání, la piattaforma streaming di Česká televize.

Sarà possibile presentare il proprio brano al seguente link entro le 23:59 del prossimo 6 novembre, ed oltre a rispettare tutte le regole dei brani all’Eurovision (durata sotto i 3 minuti, pubblicata dopo il 1° settembre 2023, libertà di lingua etc.) c’è un’importante novità: a partire da quest’anno infatti la possibilità di partecipare è estesa non solo ai cittadini cechi (o almeno uno dei membri di una band) ma anche a quelli slovacchi residenti in Cechia e che contribuiscono all’arricchimento del panorama musicale locale.

Questa piccola aggiunta è in realtà molto importante, poiché molti artisti slovacchi preferiscono avere il proprio studio di registrazione e la propria squadra di lavoro in Cechia piuttosto che in Slovacchia, per poter effettuare i giusti investimenti e le giuste produzioni discografiche (analogamente a quanto accade per gli artisti bosniaci che lavorano perlopiù in Serbia, per fare un esempio).

Non ci sarebbe da stupirsi se questo fosse uno dei tanti fili che Lubos Machaj (direttore dell’emittente della Slovacchia RTVS) stia cercando di muovere per riaccendere l’interesse in Slovacchia e nei piani alti dell’emittente pubblica per permettere un ritorno del Paese in gara per il 2025. Sarebbe un bellissimo esempio di collaborazione tra emittenti, ovvero uno degli obiettivi per cui è nato l’Eurovision, ricordando anche che la Repubblica Ceca tornò in gara nel lontano 2015 anche grazie ai buoni rapporti instaurati con l’emittente austriaca ORF, che quell’anno era organizzatrice.

La Cechia verso l’Eurovision 2024

Debuttante nel 2007 insieme al Montenegro, la storia della Cechia all’Eurovision non è iniziata nel migliore dei modi, ottenendo due ultimi ed un penultimo posto in semifinale nei primi tre anni in cui ha gareggiato (l’ultimo di questi a zero punti). A ciò è seguito un lungo iato conclusosi quasi sei anni dopo, quando il Paese è ritornato a gareggiare.

Ad oggi sono cinque le qualificazioni ceche, la prima di queste risalente al 2016 con Gabriela Guncikova (25° posto ed un amaro zero al televoto), nel 2018 con Mikolas Josef (6° posto e miglior risultato di sempre), nel 2019 con i Lake Malawi (11° posto), nel 2022 con i We Are Domi (22° posto) e nel 2023 con le Vesna (10° posto).

Per la prima volta quest’anno gareggia sotto il nome ufficiale di Cechia (Czechia) in un contesto internazionale, dopo che per anni ci si riferiva al Paese come Repubblica Ceca (o Czech Republic in inglese). Sempre quest’anno per la prima volta in assoluto un brano parzialmente in ceco è arrivato in finale, difatti l’intro e l’outro di “My sister’s crown” sono cantati in questa lingua, insieme al ritornello in ucraino e le strofe in inglese e bulgaro.