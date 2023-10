Junior Eurovision 2023, ufficiali i brani di Estonia e Macedonia del Nord

Si chiama “Hoiame Kokku” (ovvero “Staying Together) il brano con il quale Arhanna Sandra Arbma, 11 anni, rappresenterà l’Estonia allo Junior Eurovision Song Contest 2023, in programma il prossimo 26 Novembre al Palais Nikaīa di Nizza, in Francia

Il brano è stato scritto composto appositamente per il concorso e porta nel testo la firma di Leelo Tungal, una delle più celebri poetesse estoni contemporanee, autrice anche di numerosi libri e testi per bambini e ragazzi.

L’’Estonia debutta in questa edizione allo Junior Eurovision Song Contest, riportando dunque ufficialmente in gara un Paese baltico nella manifestazione per bambini e ragazzi, ben 12 anni dopo l’ultima partecipazione comune (2011) di Lettonia e Lituania, da quel momento poi assenti.

Arhanna Sandra Arbma è stata scelta dalla tv estone internamente, ma vanta una popolarità televisiva visto che ha vinto l’ultima edizione del talent shoew per bambini e ragazzi Tähtede Lava.

Il brano della Macedonia del Nord

Taramra Grujevska, che a Nizza rappresenterà la Macedonia del Nord, canterà invece “Kazi mi, Kazi Mi koj”, anche questo presentato in questi minuti sul canale ufficiale dello Junior Eurovision. Dietro al brano c’è il solito Darko Dimitrov, compositore di punta del panorama macedone e panslavo, nome ormai ricorrente sia per l’Eurovision dei grandi che per la sua versione Junior.

Tamara Grujevska è nata il 2 dicembre 2010 a Gostivar, a confine tra Albania e Kosovo, compie i suoi primi passi nella musica all’età di 5 anni e da allora ha preso parte a diversi festival e concorsi per bambini sia in Macedonia del Nord che all’estero.

La prima esperienza importante risale al 2021 quando ha vinto il primo posto a “Ezerski Biseri” a Struga ed ha preso parte al Festival Internazionale “Zvedzdichki” di Prilep dove ha vinto il premio più importante con il brano “Muzikata vo mene ima dom” (“La musica trova rifugio dentro me”).

A febbraio 2022, Tamara ha preso parte ad una prestigiosa competizione a Vladimir intitolata “Golden Stars Rain”, anche qui vincendo il primo posto.

Per la Macedonia del Nord 17 edizioni dello Junior Eurovision Song Contest, senza mai vincere: la tv ha come miglior risultato il quinto posto del 2007 e del 2008.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023

Quest’anno i sedici paesi che sono stati confermati per prendere parte allo Junior Eurovision Song Contest 2023 sono: Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Ucraina. Appuntamento quindi al 26 novembre al Palais Nikaïa di Nizza per l’edizione numero 21 dello Junior Eurovision Song Contest con diretta dalle 16 su Rai 2 e commento di Mario Acampa.