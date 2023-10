Eurovision 2024: cambia il format della selezione lituana

Dopo quattro edizioni di onorato servizio, la selezione Pabandom is naujo della Lituania sembra destinata a cambiare in quella che era la sua forma iniziale, puntando in grande per l’Eurovision 2024.

Il nuovo nome della selezione sarà Eurovizija.lt e viene considerata una nuova selezione nazionale piuttosto che una semplice prosecuzione naturale del precedente Pabandom is naujo, che ha funto da selezione nazionale lituana per quattro anni ed ha visto come vincitori i The Roop per due volte, Monika Liu e Monika Linkyte.

Da oggi fino all’11 dicembre sarà possibile inviare brani all’emittente, la partecipazione è riservata ai soli artisti di nazionalità lituana, mentre gli autori dei brani potranno essere sia lituani che internazionali, anche se non è specificato in quali percentuali (è capitato in passato che era necessario che nel team autoriale almeno metà dei componenti fosse lituano).

Ci saranno almeno 20 brani in competizione l’un l’altro, suddivisi in quattro o cinque semifinali, insieme ad una finale dalla quale si determinerà il vincitore della selezione che rappresenterà la Lituania all’Eurovision 2024. Il numero delle semifinali ed il numero di cantanti che saranno ammessi alla finale non è stato reso noto dal comunicato di LRT, sicuramente verrà reso noto nelle settimane a venire così come il numero totale di partecipanti ammessi.

Come per gli anni precedenti, LRT offrirà un budget pari a 1.500€ per finanziare l’esibizione dell’artista o gruppo partecipante, budget che in nessun modo potrà essere utilizzato per fini legati a royalties e promozione del brano, pena la squalifica ed il ritiro della somma di denaro da parte di LRT (che monitorerà il tutto).

Il meccanismo di voto resta analogo nella forma 50-50 di giuria e televoto, ma con una piccola modifica: i primi tre classificati in finale infatti passeranno alla fase successiva, in cui sarà il solo televoto a determinare il vincitore assoluto di Eurovizija.lt.

La Lituania verso l’Eurovision 2024

Partecipante dal 1994, tra le repubbliche baltiche la Lituania è l’unica a non aver mai vinto né essere arrivata sul podio, infatti ad oggi il miglior risultato di sempre resta il sesto posto raggiunto nel 2006 con il gruppo LT United ed il brano “We are the winners”.

Dopo l’eliminazione in semifinale nel 2019, per l’Eurovision 2020 la Lituania volle riprovarci con la selezione Pabandom is naujo, riuscendo a centrare la finale per tre volte consecutive, serie di risultati che non accadeva dal 2012.

Come non era mai accaduto in tutti gli anni di partecipazione che il Paese riuscisse a centrare la top 15 per ben tre anni di fila, infatti i Roop con “Discotheque” sono arrivati all’ottavo posto con 220 punti (secondo miglior risultato di sempre), Monika Liu con “Sentimentai” ha riportato il lituano in gara all’Eurovision piazzandosi al quattordicesimo posto e quest’anno Monika Linkyte con “Stay” si è piazzata all’undicesimo posto ad appena due punti dalla top 10 (quarto miglior risultato di sempre), grazie anche al tormentone “Ciuto Tuto” che è prepotentemente entrato nelle case degli spettatori.

Riuscirà per l’Eurovision 2024 la Lituania a proseguire questa serie di ottimi risultati, magari riuscendo a portare a casa la prima storica vittoria? Lo scopriremo quando le carte del cast saranno svelate.