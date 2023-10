Eurovision 2024: Malta rivela i 36 nomi del MESC

In serata, sui canali social ufficiali, l’emittente maltese PBS ha annunciato i 36 semifinalisti del Malta Eurovision Song Contest, abbreviato in MESC, che si sfideranno per rappresentare l’isola del Mediterraneo all’Eurovision 2024 in Svezia.

I brani sono stati inviati nel corso dell’estate e selezionati da una commissione interna maltese, come per l’anno scorso il successo mediatico e discografico di Aidan Cassar (secondo al MESC 2022 e superfavorito nel 2023 salvo poi essere squalificato) ha fatto strada perché ben sei brani fossero in maltese, almeno stando ai titoli riportati.

L’elenco dei 36 semifinalisti

Christian Arding – Bellus (Velluto)

Cosette Baldacchino – Free fall

Dan – Baraxx (Sbarramento)

Denise Mercieca – Mara (Donna)

Desirei Grech – Watch me

Dominic Cini – Bewsa (Bacio)

Eliana Gomez Blanco – There’s only flowers

Erba – Sirena

Franklin Calleja – Puppet

Gail Attard – Wild card

Greta Tude – Topic (Bla bla)

Haley Azzopardi – Tell me that it’s over

Janvil – Man

Jessica Micallef – Tagħna Tnejn (Il nostro lunedì)

Karin Duff – Breaking bad

Kurt Calleja – Misunderstood

Kyle George – Arrows

Lisa Gauci – Breathe

Lyndsay Pace – Fire proof

Maria Christina – Moving on

Marie Claire – Fading

Mark Anthony Bartolo – Condition or friction

Mark Portelli – Just be

Martina Cutajar – Miles away

Matt Blxck – Banana

Michela Galea – Let’s talk about love

Miguel Bonello – Better off alone

Miriana Conte – Venom

Moira Starfrace – Feather flight

Nathan – Ghost

Oxygyn – Cloudmaker

Ryan Hili – Karma

Sarah Bonnici – Loop

Sopranique – Empire

Stefan Galea – Numb

Thea Aquilina – Blood stream

Come per tutti gli altri anni, tanti sono i nomi che ritornano per tentare la fortuna, inclusi alcuni ex rappresentanti come Kurt Calleja – ventesimo a Baku nel 2012 con “This is the night” – ed Eliana Gomez Blanco, ultima allo Junior Eurovision 2019 con “We are more”.

Presente anche l’ultimo vincitore di X Factor Malta Ryan Hili, nonché annunciatore per i voti di Malta all’Eurovision 2023.

A partire dal 27 ottobre per ogni settimana le 36 canzoni saranno presentate durante il programma tv serale “XOW”, nove alla volta con i rispettivi cantanti ospiti in studio. Saranno poi giudicate sia dalla giuria che dal pubblico. Un totale di 12 canzoni giungeranno alla finale del MESC, in data ancora da comunicare.

Durante la finale inoltre, i cantanti non si esibiranno dal vivo (ergo lo show sarà puramente televisivo), ma ad essere giudicata dalle giurie e dal pubblico sarà una live on tape registrata a dicembre 2023.

Le motivazioni dietro questa decisione non sono state rese note, ma probabilmente la ragione si cela dietro la possibilità di creare uno show a budget ridotto garantendo una migliore qualità audio delle proposte (qualità che con la resa dal vivo aveva recato più problemi allo svolgimento delle varie serate).

Oltre al live-on-tape del brano, in finale sarà presente anche un video musicale che ciascuno degli artisti dovrà realizzare grazie al compenso di 5.000 euro fornito da PBS.

Malta verso l’Eurovision 2024

Con 35 partecipazioni, Malta è uno dei Paesi che da più tempo cerca il suo primo trionfo eurovisivo, una voglia che è aumentata ancora di più considerando le due vittorie allo Junior Eurovision Song Contest nel 2013 e nel 2015 con Gaia Cauchi e Destiny Chukunyere.

Tuttavia da due anni la piccola isola del Mediterraneo fatica a qualificarsi e, per assurdo, l’ultima proposta vincitrice del MESC ad essere giunta in finale è stata quella dei Firelight, gruppo capitanato da Richard Micallef, che con “Coming home” chiuse ad un misero 23° posto nell’ormai lontano 2014.

Gli altri risultati infatti sono giunti grazie ad altri metodi di selezione o con brani diversi: Ira Losco vinse il MESC 2016 ma cambiò la canzone e giunse dodicesima, mentre Michela Pace e la sopracitata Destiny furono scelte in quanto vincitrici delle prime due edizioni di X Factor Malta (che recentemente ha avviato la sua quarta edizione).

I migliori risultati ad oggi restano due secondi posti ottenuti nel 2002 con Ira Losco e “7th wonder” e nel 2005 con Chiara Siracusa e la sua “Angel”, mentre all’Eurovision 2023 il gruppo The Busker con “Dance (Our own party)”, nonostante il successo riscosso in patria (primo posto in classifica), ha chiuso la propria esperienza eurovisiva al quindicesimo e ultimo posto con soli 3 punti.

Chi sarà il prossimo vincitore del Malta Eurovision Song Contest? Riuscirà a riportare Malta in finale dopo tre anni?