Eurovision 2024: il Regno Unito c’è (e trasmette tutto su BBC One)

La BBC ha confermato che il Regno Unito parteciperà all’Eurovision Song Contest 2024, a Malmö. Il Paese, che ha ospitato la scorsa edizione del concorso a Liverpool organizzata insieme all’ucraina UA:PBC, è membro dei Big 5, i cinque maggiori finanziatori dell’EBU, e quindi sarà finalista di diritto anche nella prossima edizione.

Per il Regno Unito è la partecipazione numero 66, il Paese infatti partecipa all’Eurovision sin dalla seconda edizione del concorso, con poche esclusioni, e vanta il maggior numero di edizioni ospitate (ben 9, ultima delle quali l’edizione 2023). Nella lunga storia che lega la Union Jack all’ESC si contano 5 vittorie, l’ultima nel 1997 conquistata da Katrina and The Waves con la memorabile “Love Shine a Light”.

La BBC, televisione pubblica del Regno Unito, per l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest non ha ancora ufficializzato artista rappresentante e brano in gara però sappiamo già che, dopo il secondo posto di Sam Ryder con Space Man nel 2022 e il penultimo di Mae Muller con I Wrote a Song nel 2023, per questa edizione l’artista scelto non sarà pescato dal catalogo di TaP Music.

Per quanto riguarda la messa in onda, invece, la televisione britannica punta in alto: tutte e tre le serate saranno trasmesse su BBC One, la rete ammiraglia del servizio pubblico, e in streaming su BBC iPlayer. Scelta opposta rispetto a quella fatta dalla Rai che, dopo aver organizzato l’edizione 2022 di cui ha trasmesso tutte le serate su Rai 1, per la scorsa edizione ha trasmesso le semifinali in diretta da Liverpool su Rai 2 mantenendo solo la finale sul primo canale.