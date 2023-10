Eurovision 2024, la Slovenia ci sarà e torna al concorso di selezione

RTV Slo, l’emittente pubblica della Slovenia conferma: sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 Maggio a Malmö in Svezia dopo il trionfo di Loreen e della sua “Tattoo” sul palco di Liverpool.

La novità sta nel fatto che la tv torna al tradizionale concorso di selezione dopo che nel 2023 aveva affidato il biglietto per il Regno Unito direttamente alla band slovena del momento, i Joker Out. Una scelta tutto sommato positiva perchè il sound vintage dei cinque artisti capitanati da Bojan Cvjetićanin ha portato l’accesso alla finale.

“Carpe diem” ha chiuso ventunesima ma ha fatto guadagnare un altro primo posto in classifica alla band.

Il percorso verso l’Eurovision 2024

Misija Malmo è il nome del concorso, che celebrerà la sua finale in Gennaio, consegnando il pass per l’Eurovision 2024. Sono aperte le candidature per partecipare alla selezione: gli artisti potranno inviare la loro canzone entro il 15 novembre.

Le composizioni presentate saranno valutate da un comitato di esperti, uno dei quali sarà internazionale, ed entrambi saranno nominati dalla direzione di Rtv Slovenia su proposta del caporedattore dei programmi di intrattenimento. Un altro set di composizioni saranno invece direttamente invitate dall’emittente, ma anche queste sarano valutate dal comitato di esperti.



Scompare quindi la selezione degli artisti esordienti, che effettivamente non ha portato bene visto l’ultimo posto in semifinale a Torino 2022 per LPS e la loro “Disko”.

RTV Slovenia annuncerà la lista delle canzoni e degli artisti selezionati per lo speciale show televisivo al massimo entro l’11 dicembre.



La Slovenia all’Eurovision Song Contest

Con questa, sono 29 le partecipazioni per il Paese adriatico, senza ancora alcuna vittoria. E anche il miglior risultato data ormai a 22 anni fa visto che sono i due settimi posti ottenuti da Darja Svajger con “Prisluhni mi” nel 1995 e Nuša Derenda con “Energy” nel 2021.

In tempi recenti, per la Slovenia diverse proposte interessanti, qualcuna anche originale, una anche legata all’Italia – è il caso di “Here For You” dei Maaraya del 2015, prodotta da Gabry Ponte – ma risultati piuttosto altalenanti, sia sul piano della qualificazione che su quello dei risultati. Il citato settimo posto del 2001 è infatti l’unico piazzamento in Top 10 dal 2000 ad oggi, con ben 12 eliminazioni in semifinale su 22 partecipazioni (ha saltato quella del 2000).