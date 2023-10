Junior Eurovision 2023, per il Regno Unito le Stand Uniqu3 con “Back to life”

Il Regno Unito rispolvera la sempreverde tradizione della girlband e per lo Junior Eurovision 2023 propone le Stand Uniqu3, che si presenteranno il 26 novembre sul palco del Palais Nikaïa di Nizza con il brano “Back to life”. Scelta interna per la BBC che ha costruito a tavolino questa girl band mettendo insieme le tre giovani soliste. Annuncio in diretta al Zoe Ball Breakfast Show, uno dei programmi di punta della tv britannica

Firme di un certo rilievo per il brano: Sky Adams, Jakke Erixson e Jack Hawitt, che hanno scritto brani per Jason Derulo, il fenomeno dell’anno Lauren Spencer Smith, Kylie Minogue e Ava Max.

Una scelta ad alto rischio sicuramente, perchè il pezzo potrebbe ben figurare nelle radio cantato da un’artista più grande di età. Allo Junior Eurovision Song Contest potrebbe essere un valore aggiunto, ma anche l’esatto contrario.

Una delle tre ragazze ha molto a che fare con l’Eurovision. Hayla Danns, 12 anni, nativa di Liverpool è infatti figlia di uno dei ballerini che nel1987 hanno accompagnato Rikki sul palco dell’Eurovision con il brano “Olny the light”. Fra le sue ispirazioni c’è Rihanna, che dice essere l’artista che ammira maggiormente.

Maisie, 13 anni, arriva dall’Essex mentre Yazmin, 12 anni di Newcastle ha già esperienza sui palchi e balla danze latine.

Il Regno Unito allo Junior Eurovision

Quinta partecipazione per il Regno Unito che però è tornato in concorso soltanto l’anno scorso dopo una lunga assenza. Il quinto posto di Freya Skye con “Lose my head ha segnato il debutto della BBC visto che le tre precedenti partecipazioni erano state gestite dalla ITV. Proprio a quel primo periodo risale il miglior risultato del Regno Unito, il secondo posto dell’oggi trentenne Cory Spedding nel 2004 con “The best is yet to come”.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023

Con la presentazione del brano britannico, mancherebbe in teoria soltanto il brano dell’Armenia, che non ha ancora annunciato nemmeno l’artista. Ad oggi ARM tv non ha infatti fonito conferme sulla sua presenza a Nizza.

La recente guerra nel Nagorno Karabakh, persa contro l’Azerbaigian, ha infatti nuovamente messo in dubbio la partecipazione, essenzialmente perchè alle prese con la ripartenza sociale ed economica dopo il conflitto.

In attesa di notizie, l’Armenia resta per ora iscritta e dunque sono 16 i Paesi in gara allo Junior Eurovision Song Contest 2023 sono: Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Ucraina. Appuntamento quindi al 26 novembre al Palais Nikaïa di Nizza per l’edizione numero 21 dello Junior Eurovision Song Contest con diretta dalle 16 su Rai 2 e commento di Mario Acampa.