Eurovision 2024: Israele resta in gara, cancellata la selezione nazionale

Nonostante il conflitto che sta devastando sia lo Stato che la striscia di Gaza, Israele sarà in gara regolarmente all’Eurovision 2024. Kan, il broacaster israeliano, aveva già da tempo annunciato la partecipazione e con essa il ritorno alla celebre selezione “HaKokhav Haba”, che aveva incoronato anche Netta, poi vincitrice dell’Eurovision 2018 con il brano “Toy”.

Nelle ore immediatamente seguenti allo scoppio del conflitto, tuttavia erano iniziate a circolare le voci di un possibile ritiro dell’emittente, ma in realtà l’unica notizia ufficiale che Kan aveva annunciato era che le registrazioni del talent show, per le quali era già tutto pronto e che avrebbero dovuto iniziare in questi giorni, erano state posticipate addirittura su ordine del Comando delle forze di difesa israeliane stesse.

L’intenzione era quella di farle ripartire successivamente, ma l’imprevedibilità dell’andamento del conflitto – soprattutto dal punto di vista della durata – ha portato alla decisione di confermare la partecipazione ma annullare lo show e passare ad una selezione interna.

La notizia non è ancora stata ufficializzata da Kan ma è stata anticipata da un popolare sito eurovisivo israeliano, Euromix.

Confermata anche la collaborazione con l’emittente privata Keshet 12, che sarebbe stata coinvolta anche nel talent show, ma che a questo punto ed a maggior ragione verrà in soccorso di Kan per contribuire economicamente alla partecipazione sul palco di Malmö.

La partnership pubblico-privato all’Eurovision non è una primizia e anzi nei due casi precedenti ha portato ad una vittoria, quella di Lena nel 2010, selezionata tramite talent show da ARD-NDR ma la cui partecipazione in quota Germania venne realizzata insieme alla privata Pro Sieben e ad un sesto posto, quello dei greci Koza Mostra, scelti dalla tv nazionale greca insieme al network musicale Mad Tv.

I precedenti israeliani

La guerra quindi non ferma la partecipazione all’Eurovision, come già accaduto per l’Ucraina e peraltro non è la prima volta che Israele vi partecipa in questo contesto: basti ricordare l’esordio nel 1973 di Ilanit, a otto mesi dal terribile attacco terroristico di Settembre Nero ai Giochi Olimpici di Monaco 1972, in cui fu sterminata da un commando palestinese la metà della spedizione a cinque cerchi israeliana.

Ilanit fu guardata a vista e costretta ad indossare un giubbotto antiproiettile: chiuse ottima quarta con “Ey sham”.

Nel 2009 la partecipazione di Noa e Mira Awad, due paladine della pace e del dialogo, si consumò a nemmeno cinque mesi dalla fine dell’Operazione Piombo Fuso, reazione israeliana al lancio di di razzi Qassam da parte di Hamas sui centri abitati israeliani. Nonostante l’inno di pace – purtroppo sempreverde e tremendamente attuale – “There must be another way”, non mancarono le polemiche per la contemporanea presenza sul palco di una artista israeliana e di una palestinese.

Sotto attacco finì soprattutto Mira Awad, accusata di essere “al soldo” della tv israeliana dalla dalla stampa di entrambe le fazioni dopo i circa 3500 morti complessivi. Le due artiste chiusero sedicesime, anche al netto di una performance vocale non del tutto all’altezza degli standard altissimi ai quali avevano abituato il pubblico di riferimento.

In tempi più recenti si ricorderà il bombardamento sopra i cieli di Tel Aviv e Gaza che precedette l’Eurovision 2019, che fu accompagnato anche dal tentativo di boicottaggio internazionale guidato da alcune star contro lo svolgimento dell’edizione sul suolo israeliano. Lo scorso maggio, infine, un altro bombardamento sui cieli di Israele e Gaza portò ad un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno a Noa Kirel, fra l’altro fresca di servizio militare e ad una manifestazione pro-Palestina nella piazza principale di Liverpool.

Israele all’Eurovision Song Contest

La scelta interna di Israele potrà consentire alla tv di selezionare bene l’artista, come accaduto lo scorso Maggio con Noa Kirel, popstar di primo piano in patria, che con la sua “Unicorn” ha riportato il Paese sul podio, per il suo secondo terzo posto dopo quello a Roma 1991 del Duo Datz.

Israele marcherà in Svezia la quarantaseiesima partecipazione con quattro vittorie: 1978 con Izhar Cohen & Alphabeta e “A-Ba-Ni-Bi”, 1979 in casa a Gerusalemme con Gali Atari & Milk and Honey con “Hallelujah”, 1998 con Dana International e “Diva” ed infine 2018 con Netta e “Toy”. Conta anche due secondi posti consecutivi: nel 1982 con “Hora” di Avi Toledano e nel 1983 con “Chai” di Ofra Haza.