Junior Eurovision 2023: ecco le Yan Girls con “Do It My Way” per l’Armenia

Si chiude il cerchio degli artisti in gara allo Junior Eurovision 2023. L’ultimo paese, ma non per importanza, ad annunciare i portacolori in quel di Nizza per il concorso dedicato ai giovani artisti è l’Armenia, che propone una formazione tutta al femminile: le Yan Girls, in gara con il brano “Do It My Way”.

La band è composta da 5 ragazze: Nane, Nensi, Kamilla, Syuzana e Aida, amanti del K-Pop e ispirate proprio alle loro crew preferite nel mondo della musica sudcoreana, le BLACKPINK e i BTS.

Nancy Mnatsakanyan ha 11 anni ed è un’artista a tutto tondo che ama la musica e la pittura. I suoi artisti preferiti sono Iveta Mukuchyan, Aram MP3, Dua Lipa, Beyonce, BLACKPINK e BTS, il suo più grande sogno era proprio quello di rappresentare l’Armenia allo Junior Eurovision.

Aida, la più piccola del gruppo, ha 9 anni e ha una passione fortissima per la musica, infatti ama cantare e ballare. Amante dell’hip-hop e del K-Pop, è una grande fan di BLACKPINK, Triple Charms e BTS. Nel tempo libero è anche surfista. Ha tanti sogni nel cassetto, tra qui quello di recitare da protagonista in un film e di avere uno studio tutto suo in cui cantare e ballare.

Syuzanna Nikoyan ha 10 anni e, a dispetto della sua giovane età, fa già tante cose: canta, balla e pratica la ginnastica artistica. Ha un cane che è il suo migliore amico ed è sempre il primo ad ascoltare la sua musica.

Kamilla Davtyan ha 11 anni e fa musica da quando aveva 4 anni. Ama la musica classica e il pop contemporaneo, canta e suona il pianoforte e la batteria. Nel tempo libero realizza costruzioni con i Lego, gioca e risolve i puzzle.

Nané Andreasyan ha 11 anni ed è un’artista e modella che ama cantare, ballare e mettersi in posa davanti alla macchina fotografica. Possiamo definirla un’artista a 360 gradi: il suo hobby è la pittura e alcuni suoi quadri sono stati esposti in svariate mostre artistiche.

“Do It My Way” è stato composto da tokionine e il testo ha le firme della vincitrice dello JESC 2021 Maléna e di Vahram Petrosyan, in pratica lo stesso team che ha firmato il brano che ha permesso all’Armenia di vincere lo Junior Eurovision, “Qami Qami”. Il videoclip ha la regia di Artur Manukyan. Il brano tratta l’importanza di rimanere fedeli a se stessi, di avere fiducia in sé e di fare le cose nel miglior modo possibile, ovvero a modo loro.

Potremo dunque vedere le Yan Girls esibirsi su “Do It My Way”, in gara per l’Armenia allo Junior Eurovision 2023, domenica 26 novembre in diretta da Nizza su Rai 2.