Eurovision 2023, per Liverpool un guadagno di 55 milioni di Sterline

La città di Liverpool è quella che ha guadagnato di più dall’aver ospitato l’Eurovision: 55 milioni di sterline di spinta all’economia, pari a circa 63,5 milioni di euro.

Il dato arriva dal comune di Liverpool e integra quello già fornito da Liverpool One, il grande centro commerciale che aveva indicato 500.000 visitatori con 19,9 milioni di sterline..

Dati che fanno della città inglese la miglior host city fra quelle che hanno pubblicato i ricavi, molto superiori rispetto a quelli stimati dal Comune, che erano di 100.000 presenze e 25 milioni di sterline di ricaduta economica.

Secondo la ricerca dell’Università di Liverpool, 306.000 persone hanno visitato il centro città per gli eventi dell’Eurovision, spendendo 54,8 milioni di sterline in posti come bar, alberghi, ristoranti e negozi. Il maggiore aumento si è registrato per cibo e bevande (35 percento di spesa in più) e alloggio (31 percento).

La ricerca analizza i dati anche a livello della regione di Liverpool e di tutta l’area del Nord Ovest, quindi un dato superiore alla sola città. In questo caso la ricaduta economica è stata rispettivamente di 57,7 milioni di sterline (66,2 milioni di euro) e 63,32 milioni di sterline 72,7 milioni.

Le spese per l’organizzazione

Un risultato enorme se si considera che l’esborso economico iniziale del Comune è stato di 2 milioni di sterline, più altri 2 milioni provenienti dall’autorità combinata della regione di Liverpool.

La spesa aggiuntiva complessiva nella città di Liverpool stimata è stata invece di 10,9 milioni di sterline (12.520.000 euro circa), dei quali per la produzione 6.4 milioni di sterline (7.351.000 euro), cifra che comprende la costruzione del palco, branding e artisti. Altri 4,1 milioni di sterline (4.700.000 euro) sono andati per alloggi del personale di produzione e degli eventi

Nella regione di Liverpool la spesa netta aggiuntiva degli organizzatori è stata pari a 11,7 milioni di sterline (13,4 milione di euro) e nell’area del Nord Ovest ammonta a 15,9 milioni di sterline (18,260.000 milioni di euro).

La spesa complessiva per l’evento non è stata comunicata ma in base a quanto stimato, comprendendo anche quelli della BBC si aggira attorno ai 29-30 milioni di euro (24,7 milioni di sterline).

Numeri importanti per presenze e promozione

Ma il successo dell’evento è stato certificato anche da altri numeri:

Gli eventi dell’Eurovision hanno avuto un totale di 473.000 presenze, con alcune persone che hanno partecipato a più di un evento

Sono state 31.000 le presenze di persone extra Regno Unito, con fan provenienti da 49 paesi nei principali spettacoli dal vivo

Il 42 percento dei visitatori stranieri ha avuto un giudizio positivo del Regno Unito, con il 51 percento invariato e il 5 che non si esprime. Il 96 percento dei visitatori ha dichiarato di raccomandare Liverpool come destinazione da visitare.

Per quanto concerne gli alberghi, questi hanno avuto il 32 percento di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Hanno venduto 175.000 stanze nel centro della città nel solo mese di Maggio, il miglior risultato dal 2018.



L’Eurovision Village al Pier Head, non lontano dalla Liverpool Arena è stato aperto 9 giorni ed ha accolto 250.000 persone.

Liverpool BID Company, una realtà no-profit che funge da promozione per tutta l’area commerciale del centro di Liverpool ha invece fatto segnare 384.086 visitatori, con un incremento del 13,2 percento rispetto allo scorso anno

Gli eventi culturali collaterali (il cosiddetto EuroFestival) nel corso delle due settimane (24 complessivi) hanno visto 326.000 persone presenti.

Ricadute occupazionali

Gli effetti occupazionali derivanti dalla spessa di organizzatori e visitatori, secondo la ricerca, ha generato l’equivalente di 589 posti di lavoro a tempo indeterminato in un anno nella città di Liverpool, 611 nella regione e 628 nel Nord-Ovest.

Si prevede che l’Eurovision 2023 abbia comportato un aumento del Valore aggiunto Lordo (cioè la risultante dell’attività economica) di 23,4 milioni di sterline (26,8 milioni di euro) per la città, 24,3 milioni di sterline (27,9 milioni di euro) per la regione e 29,4 (33,7 milioni) nel Nord Ovest.