Sanremo Giovani 2023: fra i 49 selezionati c’è Kaze (spokeperson Eurovision)

È stato pubblicato l’elenco dei 49 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2023, la kermesse dedicata agli artisti della nuova generazione che puntano a calcare il palco dell’Ariston a Sanremo 2024 (ricordiamo infatti che tre di loro si uniranno ai big nella kermesse a febbraio 2024).

Nell’elenco diramato dall’ufficio stampa Rai troviamo tanti nomi noti, alcuni dei quali hanno provato la strada dei talent (in alcuni casi vincendo, come i Santi Francesi), qualcuno invece è già passato da Sanremo Giovani o addirittura dall’Ariston (come i bnkr44, che hanno partecipato nella serata delle cover insieme ai Colla Zio) e qualcun altro è passato “per vie traverse” dall’Eurovision: è il caso di Kaze, che quest’anno ha annunciato in collegamento con Liverpool i voti della giuria italiana.

Segnaliamo anche i nomi di ASTERIA e chiamamifaro, entrambe di Bergamo (la seconda è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori) e molto forti nell’ambiente indie (le due artiste tra l’altro hanno duettato nel brano intitolato “Santa subito”) e Grenbaud e Simone Panetti, molto noti tra il giovane pubblico per le dirette che realizzano sulla piattaforma Twitch. Anche Clara, al secolo Clara Soccini, non è un nome sconosciuto: è Crazy J. nella fortunata serie TV Mare Fuori

Molti anche i partecipanti ai talent come Alex Wyse, Mameli e Tancredi (da Amici) o Beatrice Quinta, Collettivo, Vale LP e Margherita Principi (da X Factor, quest’ultima ha anche partecipato a Musicultura 2019). Oltre a questi bisogna segnalare anche Ceneri, Cara (che ha anche collaborato con Fedez), Nahaze e Rakele, che ha vinto Musicultura 2018 oltre ad aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2015.

Di seguito l’elenco completo in ordine alfabetico degli artisti selezionati:

Alex Wyse La mia canzone per te

La mia canzone per te Assurditè Bella Storia

Bella Storia ASTERIA Venere

Venere Beatrice Quinta Alleluia

Alleluia bnkr44 Effetti speciali

Effetti speciali CALEYDO PIATTAFORMA PERSONALE

PIATTAFORMA PERSONALE Cara Giulia

Giulia CENERI ULTIMA FESTA

ULTIMA FESTA Chakra Luna di Miele

Luna di Miele chiamamifaro La Poesia

La Poesia ChiEdo Autunno retrò

Autunno retrò CLARA Boulevard

Boulevard COLLETTIVO ALTALENA

ALTALENA Commodo Pioggia

Pioggia Diego Lazzari Lontana Dai Guai

Lontana Dai Guai Erresolo Pappagalli a Berlino

Pappagalli a Berlino Ethan Vuoto

Vuoto Extrasistoli Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre Germo67 Fastidio

Fastidio Grenbaud Mama

Mama Greta Greta

Greta Guall Pozzanghere di sale

Pozzanghere di sale Ilan Stelle cadenti

Stelle cadenti Jacopo Sol COSE CHE NON SAI

COSE CHE NON SAI Jeson Perdonare te

Perdonare te Kaze Figli della città

Figli della città La Base Nessuno ci crede

Nessuno ci crede Leon Faun Anima

Anima Lor3n Fiore D’inverno

Fiore D’inverno Mameli mai love

mai love Maracuja Showman

Showman MARGHERITA PRINCIPI ho la testa che mi fa

ho la testa che mi fa Marmo Terra Mia

Terra Mia MonnaElisa Amore consumato

Amore consumato Mose Ikigai (Sara)

Ikigai (Sara) Nahaze MAI CAPITA

MAI CAPITA Nashley Quello che conta davvero

Quello che conta davvero NDG PIOVE

PIOVE Pheelow Se mi ucciderà

Se mi ucciderà Rakele KILL BILL

KILL BILL Rizzo Bonjour Adieu

Bonjour Adieu Santi Francesi Occhi tristi

Occhi tristi Senza Cuore Sole in inverno

Sole in inverno Simone Panetti Polverina

Polverina Speakeasy George Best

George Best Tancredi Perle

Perle Thoé M’ama

M’ama Tuma Alieni

Alieni Vale LP Stronza

Ricordiamo che 8 di loro accederanno alla serata finale di Sanremo Giovani il 13 dicembre e a loro si uniranno i 4 selezionati da Area Sanremo. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis in questa fase ascolterà gli artisti dal vivo e selezionerà gli 8 finalisti.