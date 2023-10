Junior Eurovision 2023, ecco “Aisling” di Jessica McKean (Irlanda)

Anticipato dalla pubblicazione ufficiale sul canale YouTube di TG4, è uscito questa mattina anche l’ultimo brano dei 16 in corsa per lo Junior Eurovision Song Contest 2023, in programma domenica 26 Novembre alle 16 a Palaïs Nikaia di Nizza. Si tratta di “Aisling” di Jessica McKean, in rappresentanza dell’Irlanda.

Sonorità sospese fra il celtico e l’operatic pop per questa interprete di 10 anni che si è qualificata per la manifestazione vincendo il concorso di selezione nazionale, conquistando tutti con la sua vocalità.

Firme ben note al panorama eurovisivo per questo brano. Una su tutti, quella di Niall Mooney, che più volte è stato coinvolto nella scrittura e composizione dei brani irlandesi per l’Eurovision e lo Junior Eurovision. In particolare ha scritto due brani per l’Eurovision: “Et Cetera” (Sinead Mulvey & Black Daisy, Irlanda 2009) e “It’s for you” (Niamh Kavanagh, Irlanda 2010) e ben cinque delle 7 entries precedenti del Trifoglio allo Junior Eurovision (2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

In questo brano compare fra gli autori anche la figlia Niamh.

L’Irlanda allo Junior Eurovision

Nel 2023 l’irlanda celebrerà l’ottava partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest dall’anno del debutto datato 2015. Da allora ha saltato soltanto l’edizione 2020, quella organizzata interamente da remoto in uno studio della tv polacca a causa del lockdown e della pandemia da Covid-19. Il miglior risultato è il quarto posto dello scorso anno con “Solas” di Sophie Lennon.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà il 26 novembre prossimo al Palais Nikaïa di Nizza, dopo che France Télévision ha accettato nuovamente di ospitare la rassegna a seguito della vittoria a Yerevan di Lissandro con “Oh Maman”: contrariamente alla versione senior, allo Junior non c’è infatti l’obbligo di ospitare per chi vincere, ma solo un diritto di prelazione.

Saranno 16 le nazioni in gara, col debutto dell’Estonia ed il ritorno della Germania: per la prima volta dunque saranno in concorso tutti i Big 5 del concorso dei grandi: l’Italia- che trasmetterà l’evento su Rai 2 col commento di Mario Acampa – sarà in gara con Melissa Agliottone e Rania Moufidi, rispettivamente vincitrice e finalista di The Voice Kids che nella giorni scorsi abbiamo intervistato presso la sede Universal di Milano.